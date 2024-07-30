Mariana Seoane revela que su mamá lucha de nuevo contra el cáncer: “Existen los milagros”

Video Mariana Seoane fue sometida a una cirugía y desde el hospital manda emotivo mensaje

Mariana Seoane dio a conocer recientemente que su mamá, la señora Stella García, está luchando otra vez contra el cáncer.

En abril del año pasado, la cantante reveló, por medio de un video en su cuenta de Instagram, que su madre había terminado el tratamiento y erradicado el padecimiento.

Semanas después, en entrevista con TVyNovelas, la artista detalló que su progenitora “salió limpia en su última tomografía” y que sólo debía sanar de las secuelas de las quimioterapias, entre ellas la anemia.

“Si Dios quiere y lo permite, vendrá la recuperación lenta, pero espero que otra vez vuelva a agarrar fuerza, que sus musculitos se reparen”, dijo positivamente.

Mamá de Mariana Seoane enfrenta otra vez el cáncer

Este 29 de julio, en el programa ‘Ventaneando’ se aseguró que Mariana Seoane “confirma” que su mamá “nuevamente atraviesa por este severo problema de salud”.

Ante la cámara de la emisión, la intérprete de ‘Niña buena’ externó su sentir ante la situación que está atravesando doña Stella García.

“Cuando uno vive estas enfermedades pues todos nos afectamos, pero yo le pido muchísimo a Dios que tenga misericordia y que el día que haga su transición sea sin dolor, porque ha sufrido mucho”, indicó.

“Tiene sus ojitos tan vivos y tiene unas ganas de vivir, y a veces digo: ‘Ay, Dios mío, ese cuerpito no le da’”, agregó al respecto.

La también actriz de telenovelas como ‘Por ella soy Eva’, que puedes ver aquí en ViX, confesó que no pierde la fe, aunque el panorama no es el mejor.

“Los doctores ya nos dieron un pronóstico, que está duro, pero la última palabra la tiene Dios y todo puede suceder, existen los milagros”, aseveró.

Sin embargo, dejó claro que no desea que su madre esté soportando malestares: “Lo que quiero es calidad de vida, no cantidad”.

“Yo sé que el día que eso pase (que muera), por más que yo diga ‘bueno, ella está descansando, su cuerpito dejó de sufrir’, nunca te preparas realmente para la pérdida de tus padres”, admitió.

Mamá de Mariana Seoane en tratamiento

El 20 de julio, Mariana Seoane compartió en su ‘feed’ de la red social un video en el que muestra a su mamá entubada y sentada en un sillón de hospital.

La señora Stella García aparentemente celebró su cumpleaños internada y recibiendo medicación para erradicar el cáncer.

“¡No hay palabras para agradecer tanto amor hacia mi madre! ¡Qué afortunadas somos! ¡Gracias, gracias, gracias porque los verdaderos amigos se conocen en estos momentos!”, escribió la artista en la descripción.

En la grabación se incluyen fotografías en las que con ellas aparecen Pablo Montero y Lucero León, mamá de Lucero.