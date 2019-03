Muere Luke Perry, el 'Dylan' de la serie de los 90 'Beverly Hills 90210'

Siempre le apostó a su sueño

Tocó muchas puertas, interpretó papeles menores en telenovelas y filmes televisivos y admitió que participó en más de 250 audiciones antes de que le llegara el papel que le permitiría darse a conocer como jamás lo anticipó. En el 1990, obtuvo el personaje de 'Dylan McKay', en la popular serie 'Beverly Hills 90210' , que lo llevó a saborear la fama. Durante seis temporadas trabajó en la serie antes de hacer una pausa y reintegrarse para la novena. En la tele, también despuntó en series como 'Spin City', 'The Incredible Hulk', 'Oz', 'Windfall' y 'John from Cincinnati', enre otras. Hizo apariciones especiales en éxitos como 'Will & Grace' y "The Simpsons'.

En cine, participó en cintas como 'The Fifth Element', 'Good Intentions' y 'Buffy the Vampire Slayer'. También trabajó en el filme 'Once Upon a Time in Hollywood', del director Quentin Tarantino, y que estrenará más tarde este año.