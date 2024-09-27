Muere Kubra Aykut a los 26 años: la influencer dejó preocupante mensaje antes de caer de un edificio
La estrella de TikTok era famosa por su video ‘Boda sin novio’. La joven murió trágicamente a los 26 años días después de publicar un preocupante mensaje en sus redes: "Vivir como una buena persona no me trajo nada".
Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.
La estrella de TikTok Kubra Aykut murió a los 26 años tras caer desde el quinto piso de un lujoso edificio en Turquía.
La influencer, que ganó fama mundial por su video ‘Boda sin novio’, fue hallada sin vida en el distrito Sultanbeyli de Estambul, el lunes 23 de septiembre.
Según reportes de Daily Mail, las autoridades locales encontraron una nota suicida junto a su cuerpo, motivo por el que su cuerpo fue trasladado a un hospital privado para practicarle una autopsia.
“Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir más. (…) He sido una buena persona con todos en mi vida. Pero yo no puedo ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me trajo nada. Sé egoísta en esta vida, entonces serás feliz. Me voy porque me quiero mucho y pienso en mí. Lo siento”, dice la nota de la joven.
El preocupante mensaje de Kubra Aykut
Días antes de su muerte, Kubra Aykut habría compartido en Instagram algunos mensajes en los que confesaba su preocupación por la manera tan drástica en la que estaba perdiendo peso.
“He reunido mis fuerzas, pero n o consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer; necesito ganar peso urgentemente”, confesaría.
Kubra Aykut se convirtió en una celebridad de Internet en 2023 por su video ‘Boda sin novio’. Aquella ocasión, la influencer se dejó ver en un impresionante vestido blanco y usando una tiara para la ceremonia en la que se casó con ella misma. Minutos después, apareció comiéndose una hamburguesa a manera de celebración.
“No puedo encontrar un novio digno para mí”, mencionó aquella vez.
Tras su trágico fallecimiento, el cuerpo de Kubra Aykut fue trasladado a su ciudad natal de Bursa, donde nació y vivían sus padres.
"Kubra era una persona parecida a un ángel. Estaba llena de vida. Se amaba mucho a sí misma, como fue escrito allí (en su nota), era buena con todos menos con ella misma", declaró su prima Aylin Sakoğlu al medio turco Milliyet.