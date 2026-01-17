Muertes de famosos Muere exestrella infantil de Nickelodeon tras ser atropellada en Nueva York Kianna Underwood, una de las estrellas de 'All That' y 'Hairspray', fue arrollada en Brooklyn. La actriz retirada tenía 33 años.



Video Hallan sin vida a modelo en su apartamento: los escalofriantes datos del crimen

Kianna Underwood, actriz conocida por su participación en programas infantiles de Nickelodeon como 'All That', murió a los 33 años, luego de ser atropellada en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron el 16 de enero alrededor de las 06:50 horas, cuando la actriz cruzaba una calle en el barrio de Brownsville y fue impactada por una camioneta que la arrastró una cuadra antes de huir.

PUBLICIDAD

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento en la intersección de Osborn Street y Pitkin Avenue.

Las primeras investigaciones sugieren que Kianna pudo haber cruzado con el semáforo en rojo, aunque las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y buscando testigos.

También, se ha solicitado la colaboración ciudadana para que aporte cualquier dato que ayude a esclarecer los hechos y dar con el culpable.

Kianna Underwood murió atropellada en Nueva York, tenía 33 años. Imagen Nickelodeon

¿Quién era Kianna Underwood?

Comenzó su carrera desde muy joven, participando en cine, televisión y teatro. Formó parte de la última temporada de 'All That' en 2005 y destacó como actriz de voz en 'Little Bill'.

Participó en el filme 'The 24 Hour Woman' y prestó su voz a un personaje en la película animada 'Santa Baby!'.

Fue parte de la producción teatral 'Hairspray'.