Muertes de famosos

Muere exestrella infantil de Nickelodeon tras ser atropellada en Nueva York

Kianna Underwood, una de las estrellas de 'All That' y 'Hairspray', fue arrollada en Brooklyn. La actriz retirada tenía 33 años.

Univision picture
Por:Univision
Kianna Underwood, actriz conocida por su participación en programas infantiles de Nickelodeon como 'All That', murió a los 33 años, luego de ser atropellada en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron el 16 de enero alrededor de las 06:50 horas, cuando la actriz cruzaba una calle en el barrio de Brownsville y fue impactada por una camioneta que la arrastró una cuadra antes de huir.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento en la intersección de Osborn Street y Pitkin Avenue.

Las primeras investigaciones sugieren que Kianna pudo haber cruzado con el semáforo en rojo, aunque las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y buscando testigos.

También, se ha solicitado la colaboración ciudadana para que aporte cualquier dato que ayude a esclarecer los hechos y dar con el culpable.

Kianna Underwood murió atropellada en Nueva York, tenía 33 años.
Kianna Underwood murió atropellada en Nueva York, tenía 33 años.
Imagen Nickelodeon

¿Quién era Kianna Underwood?

Comenzó su carrera desde muy joven, participando en cine, televisión y teatro. Formó parte de la última temporada de 'All That' en 2005 y destacó como actriz de voz en 'Little Bill'.

Participó en el filme 'The 24 Hour Woman' y prestó su voz a un personaje en la película animada 'Santa Baby!'.

Fue parte de la producción teatral 'Hairspray'.

Kianna Underwood tenía varios años alejada de la actuación.

