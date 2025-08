Muere Jean-Paul Vignon, actor de 500 Days of Summer y Shrek, a los 89 años

El actor de doblaje Jean-Paul Vignon murió a los 89 años. El también famoso cantante francés, que participó en las películas ‘500 Days of Summer’ y ‘Sherk’ perdió la vida a mediados de marzo, pero fue hasta este 3 de abril que se dio a conocer su deceso.

¿Quién era Jean-Paul Vignon?

Jean-Paul Vignom nació el 30 de enero de 1935 en Francia. Desde niño se sintió atraído por el mundo de la actuación. Sin embargo, fue hasta 1963 cuando consiguió su primer trabajo como talonero de Woody Allen, un reconocido cineasta, en The Blue Angel de Nueva York.

Aunque su rostro no fue el más conocido de Hollywood, su voz sí lo fue, pues participó en algunas películas como '500 Days of Summer’. Precisamente, en una de las escenas de la película, cuando ‘Tom’ va solo al cine después de que ‘Summer’ rompe con él, en la cinta francesa en blanco y negro que ve el protagonista, la voz de fondo es la de Jean-Paul Vignon.



Respecto a su vida privada, el actor de doblaje se casó con Brigid Bazlen, actriz de ‘King of Kings’ y ‘How The West Was Won’, pero sólo estuvieron juntos por dos años, ya que se divorciaron en 1968. La intérprete estadounidense, al igual que su exesposo, murió de cáncer en 1989 a la edad de 44 años.