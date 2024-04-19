Famosos

Muere el rapero ‘Básico Lo Correcto’ tras lucha contra el cáncer: “Te fuiste a destiempo”

El rapero Iván Vargas, ‘Básico Lo Correcto’, era considerado como uno de los veteranos y fundadores de la escena dominicana del rap.

Iván Vargas, conocido en la escena del rap como ‘Básico Lo Correcto’, falleció el pasado miércoles 17 de abril tras una lucha contra el cáncer, confirmaron medios locales como Diario libre.

De acuerdo con el sitio La nación dominicana, el fallecimiento del quien fuera parte de los miembros fundadores de La Cooperativa Empresarial Lo Correcto y Dúo Experiencia fue confirmada en redes sociales por músicos que dieron la despedida al rapero.

“No lo puedo creer manito @basicothc que te fuiste a destiempo, bro. Uno de los mejores raperos de la vieja escuela, bien humilde. Trabajador y duro. R.I.P Brother y mi más sentido pésame para la familia y para Lo Correcto. EL HIP HIO DOMINICANO está de luto", publicó Toxic Crow en redes sociales.

Básico Lo Correcto murió el pasado 17 de abril.
Imagen Básico Lo Correcto/Instagram

Asimismo, su colega, el rapero Mecal expresó: "Increíble, de la últimas y pocas personas que valió la pena conocer en la vida y en el rap, de los pocos que yo podría decir que cada vez que me juntaba con @basicothc aprendía algo nuevo”.

Gilberto Martínez ‘OVNI’, junto a quien ‘Básico Lo Correcto’ marcó una era en el rap dominicano, publicó en Instagram un último adiós a su “hermano”.

“Hermano, compañero y amigo, de siempre y para siempre. Nada ni nadie ocupará tu espacio, nadie será el mejor productor que pude conocer, nadie será el mejor rapero que pude conocer, y nadie será mi hermano como tú. Descansa en el poder de Jehová mi hermano. EPD Básico.

¿Quién fue el rapero ‘Básico Lo Correcto’?

El músico y productor Iván Vargas, conocido como ‘Básico Lo Correcto’, es reconocido como uno de los veteranos que fundo ‘La Cooperativa Empresarial Lo Correcto’, un grupo de hip hop independiente que abrió camino a las nuevas generaciones de raperos.

La reseña compartida por el sitio el Nuevo rumbo lo describe como uno de los músicos que erradicó estereotipos negativos a este género musical.


