Muere integrante del grupo Reencuentro Norteño en violento ataque, reportan

El fallecimiento de Alejandro ‘Charly’ Moreno fue reportado el grupo Conjunto X-pansión, quienes a través de redes enviaron condolencias a la familia de su “amigo y colega”.

Video Muere Yeison Jiménez en aparatoso accidente aéreo, ¿qué ocurrió?

Alejandro 'Charly' Moreno, integrante del grupo Reencuentro Norteño murió, según reportes de la prensa mexicana.

El domingo 25 de enero, en la comunidad Loma de Flores del municipio de Salamanca, Guanajuato, México, se reportó una balacera durante un partido de fútbol.

Según reportes de las autoridades locales, el ataque dejó un saldo de 11 personas muertas y 12 lesionados. El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó que entre las víctimas se encontraba una mujer y un menor de edad, pero no se revelaron sus identidades.

Sin embargo, fue a través de una publicación de Facebook de Conjunto X-pansión que se reportó la muerte de Alejandro Moreno, integrante del grupo Reencuentro Norteño.

“Conjunto X-pansion nos unimos a la pena que embarga en estos momentos a la familia Moreno y su grupo Reencuentro Norteño por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega Alejandro Moreno. De parte de la familia X-pansion les damos nuestro más sentido pésame, no hay palabras para estos acontecimientos”, escribieron junto a una fotografía del músico.

Así se informó la muerte del músico 'Charly' Moreno.
Así se informó la muerte del músico 'Charly' Moreno.
Imagen Azucena Uresti / X


La publicación fue retomada por la periodista Azucena Uresti, de Radio Fórmula y El Universal, quien informó que el integrante de grupo Reencuentro Norteño perdió la vida en el ataque armado en Salamanca.

“Se confirmó la muerte de Alejandro ‘Charly’ Moreno, integrante de la banda Reencuentro Norteño, tras la masacre ocurrida en Salamanca, Guanajuato. El músico fue una de las víctimas de la balacera registrada en el campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores”, señaló sin dar más detalles.

Hasta el momento, ni la familia de ‘Charly’ Moreno ni grupo Reencuentro Norteño han hecho declaraciones al respecto.

