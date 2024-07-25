Muere influencer 'MotoTanya', conocida como 'la motociclista más hermosa' tras accidente

Video Julia Fernandes habló sobre el accidente causado por su exnovio: pensó que no sobreviviría

La influencer rusa Tatyana Ozolina, conocida en redes sociales como 'MotoTanya', murió en un trágico accidente en la carretera de Turquía. Tanya era conocida como 'la motociclista más hermosa del mundo', y su contenido giraba en torno a sus viajes manejando por distintas zonas de Rusia y otros países europeos.

Mototanya Imagen @tanechkaozolina

En su última publicación antes del accidente, la influencer de 38 años comentó que se le había negado la entrada a la frontera de Grecia debido a las restricciones por la guerra de Rusia y Ucrania. Esto la empujó a cambiar los planes de su ruta. Iba acompañada por otros dos motociclistas, entre ellos el influencer turco Onur Obut.

Aún se desconocen los detalles exactos del accidente, pues existen dos versiones sobre los hechos. Una primera versión indicaría que Tanya perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un camión. La segunda versión, que está siendo investigada, afirmaría que uno de los motociclistas del grupo fue quien chocó contra la moto de Tanya, haciéndola frenar repentinamente para ser expulsada de la moto. Las heridas fueron de tal gravedad que cuando la ambulancia llegó, Tanya ya había perdido la vida. Esto sucedió en la carretera de Milas, en la provincia de Muğla, Turquía. Tanya había expresado en redes sociales su deseo por recorrer este país a profundidad, calificándolo como "hermosa y hospitalaria Turquía".

¿Quién era MotoTanya?

En sus redes sociales Tanya era vista casi siempre portando su casco de motociclista, así como conjuntos deportivos para sus paseos. Tenía varias motocicletas, pero su favorita fue aquella que la acompañó hasta la muerte: una BMW roja. Aunque siempre optó por mantener privada su vida personal, se conoce que Tanya estaba casada. Además, tenía un hijo de 13 años, quien acababa de celebrar su cumpleaños en junio.