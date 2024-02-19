Muere de manera repentina hijo de famoso periodista mexicano: tenía 27 años y esto sucedió

Video Famosas que perdieron a sus hijos y nos enseñaron cómo ser fuertes

El mundo de la televisión y el periodismo en México está de luto luego de que el hijo de Antonio 'Toño' Moreno, famoso conductor de N+ Noticias Coahuila, perdió la vida a los 27 años.

Lo que se sabe sobre la muerte del hijo de ‘Toño’ Moreno

PUBLICIDAD

El joven Juan Antonio Moreno falleció en un trágico accidente automovilístico en la carretera Monclova-Saltillo, según reportaron medios como El Universal.

El hijo del famoso presentador conducía su vehículo cuando un tráiler invadió su carril, provocando que el impacto sacara a ambos vehículos de la ruta.

Lamentablemente, el joven fue la única víctima fatal, ya que el conductor del tráiler se dio a la fuga.

El accidente ocurrió en el kilómetro 96+500 de la mencionada carretera, alrededor de la 1:30 de la madrugada del pasado viernes 16 de febrero.

Las autoridades coahuilenses están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para dar con el responsable, destacó El Universal.

Antonio 'Toño' Moreno no emitió comentarios inmediatos tras confirmarse el deceso de su hijo.

El hijo de Antonio 'Toño' Moreno perdió la vida a los 27 años en un accidente de auto en México. Imagen Antonio 'Toño' Moreno/Instagram

¿Quién es ‘Toño’ Moreno?

'Toño' Moreno es un presentador de noticias matutino con más de 27 años de experiencia en el ámbito periodístico.

También se desempeña como corresponsal de la cadena radial W Radio México.

Su hijo, Juan Antonio, manejaba un auto Seat León cuando ocurrió el trágico accidente.