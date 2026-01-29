Hijos de famosos Muere hija de famosa ‘influencer’ en sus brazos: padecía enfermedad “incurable” desde bebé La creadora de contenido dio a conocer la triste noticia. En años anteriores, ella reveló que, teniendo solo 11 semanas de nacida, su pequeña fue diagnosticada con un padecimiento.



Video Fer Moreno, de Acapulco Shore, conmueve al enviar "cartita" a los Reyes Magos de su bebé fallecido: video

La ‘influencer’ australiana Erin Oudshoorn dio a conocer que su hija Lulu ha muerto a los 6 años, este martes 27 de enero.

La creadora de contenido publicó una fotografía en Instagram en la que aparecen su mano, la de su esposo y la de su retoño.

PUBLICIDAD

“Día 2236: Alas de ángel. 6 años, 3 meses y 29 días. Con el corazón destrozado y sumido en el dolor, les comunicamos que nuestra querida Lulu falleció ayer plácidamente en nuestros brazos, rodeada y profundamente amada por toda su familia”.

“Dave y yo estamos completamente devastados. No hay palabras suficientes para expresar nuestra agonía. Nuestra pequeña se ha ido”, concluyó.

Hija de ‘influencer’ Erin Oudshoorn padecía enfermedad “incurable”

Años atrás, en 2020, Erin Oudshoorn reveló que Lulu fue diagnosticada, cuando sólo tenía 11 semanas de nacida, síndrome de West, “un tipo raro de epilepsia”.

En un perfil de la mencionada red social, ella documentó lo que experimentaba su retoño, desde ser sometida a estudios clínicos hasta sufrir espasmos.

Los médicos le informaron que la condición de su nena era “incurable” y que no creían que su cerebro se hubiera formado correctamente en el útero, reporta The Independent.

Debido a su enfermedad, Lulu tenía convulsiones repentinas y no podía caminar por sí misma, por lo que tomaba terapias físicas.

“No sabía nada sobre la epilepsia. Supuse que con la medicación lograríamos que dejara de tener convulsiones y que estas se aliviaran”, contó en 2023, en el podcast ‘Mummy Village’.

“Por desgracia, Lulu ha probado unas 15 y [ninguna ha funcionado]. Los doctores tampoco encuentran la causa de su epilepsia, por lo que sigue teniendo convulsiones todo el día, todos los días, y es absolutamente horrible verlo”, agregó.

Este 28 de enero, Oudshoorn dio muestra del duelo que atraviesa. Ella subió a sus Historias una fotografía de Lulu: “¿Cómo es que no estás aquí? Mi corazón nunca volverá a ser el mismo”.

PUBLICIDAD

Lulu celebró así sus 6 años

En septiembre de 2025, Lulu cumplió 6 años, por lo que sus seres queridos la celebraron con una fiesta con temática de sirenas.