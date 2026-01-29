Mónica Spear La hija de la fallecida Mónica Spear ya no es una niña: así luce a sus 17 años Maya Berry Spear acompañó a su madre adoptiva a un evento en la Ciudad de México y ahí posó ante la cámara, evidenciando que ya no es una niña.



Video Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte

Maya Berry Spear acompañó a un evento público a su tía y madre adoptiva, Daniela Bueno, en la Ciudad de México, donde radican junto a Ricardo Spear, hermano de la fallecida Mónica.

Ellas acudieron a la premier de la película 'Aún es de Noche en Caracas' y a su llegada a la proyección la hija de la desaparecida Mónica Spear posó ante la cámara, foto que compartió en su cuenta de Instagram.

La imagen deja al descubierto que la adolescente de 17 años heredó el talento de modelo de su madre, así como el gusto por la cámara de su padre, quien era fotógrafo.

Maya también aparece en una foto grupal junto a parte del elenco de la película.

Maya Berry Spear en la premier de la película 'Aún Es de Noche en Caracas', llevada a cabo la noche del 28 de enero de 2026 en la Ciudad de México. Imagen Maya Berry Spear/Instagram

Hija de Mónica Spear vive en México con sus padres adoptivos

Tras el asesinato de Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry en 2014, los padres de la actriz se convirtieron en los tutores de Maya, quien ese entonces tenía 5 años.

La niña vivía en Orlando, Florida, con sus abuelos y su tío Ricardo Spear fue parte importante de su crecimiento. Sin embargo, a finales del año 2021 él y su pareja, Daniela Bueno, decidieron adoptar legalmente a Maya.

"Sabíamos que comprendía una gran responsabilidad, sin embargo, la asumimos y hoy estamos felices por las decisiones que hemos tomado. Durante este tiempo estuvimos haciendo todo lo pertinente a la legalidad de Maya y proceso de adopción", contó Bueno a People en Español en 2022.

El 31 de agosto de 2022, finalmente las autoridades emitieron una resolución positiva a su solicitud y desde entonces la jovencita es su hija legalmente.

Tras concretarse la adopción, Ricardo y Daniela decidieron mudarse a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades laborales, así como un mejor ambiente para la crianza de Maya.