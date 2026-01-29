Rob Schneider ¿Cuántas hijas tuvo Rob Schneider con Patricia Azarcoya, su exesposa? El actor de Hollywood Rob Schneider y Patricia Azarcoya están en proceso de divorcio, confirmó un representante de él a Page Six. A continuación te contamos cuántos hijos tuvieron durante su matrimonio.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Lucero explica por qué Mijares es un “gran exmarido”, ¿regresaría con él?

Rob Schneider y su esposa, Patricia Azarcoya Schenider, se encuentran en proceso de divorcio tras 15 años juntos, confirmó un representante del acto de Hollywood a Page Six.

¿Cuántas hijas tiene Rob Schneider?

PUBLICIDAD

Durante su matrimonio, la pareja procreó a sus dos hijas en común: Miranda, quien llegó al mundo el 16 de noviembre de 2012, mientras que Madeline Robbie lo hizo el 14 de septiembre de 2016. Para entonces, Rob Schneider ya había debutado en la paternidad en 1989 con el nacimiento de Elle King, fruto de su primer enlace con la modelo London King.

Tanto Miranda, de 13 años, como Madeline, de 9 años, han seguido los pasos del intérprete, de 62 años, en el mundo de la actuación. Su debut sucedió en 2015 en ‘Real Rob’, una comedia de Netflix donde sus hijas se interpretaron a sí mismas.

Ellas son las hijas de Rob Schneider y Patricia Azarcoya. Imagen Rob Schneider / Facebook



En 2022, Miranda participó en ‘Daddy Daughter Trip’, película que fue escrita y dirigida por su ahora exesposa Patricia, y en la que también participaron sus hermanas Madeline y Elle como parte de un cameo.

"Mis hijas lo recordarán para siempre. Podrán mostrarles a sus hijos esta película que hicimos en familia (…) y eso es hermoso”, dijo Rob Schneider en una entrevista con FanboyNation en diciembre de 2023.

Miranda y Madeline con Patricia Azarcoya. Imagen Rob Schneider / Facebook

El divorcio de Rob Schneider y Patricia Azarcoya

De acuerdo con Page Six, Patricia Azarcoya interpuso los documentos para iniciar el trámite de la disolución de su enlace civil con Rob Schneider en el “tribunal de familia”, en el condado de Maricopa, Arizona, el 8 de diciembre de 2025.

Según refiere el mismo medio, el actor de Hollywood aceptó la solicitud días después, el 12 de diciembre.