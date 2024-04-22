Muere repentinamente Eva Evans, tiktoker y estrella de la serie Club Rat, a los 29 años

Video Momento en que la famosa ‘influencer’ Inessa Polenko muere al caer en acantilado por una ‘selfie’: video

Eva Evans, reconocida influencer neoyorquina, falleció a los 29 años el pasado fin de semana, confirmó su hermana, Lila Joy.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también creadora de contenido compartió un comunicado en el que anunció la repentina partida de Eva, el 20 de abril.

PUBLICIDAD

"Ayer (20 de abril) mi familia recibió la noticia de que nuestra dulce, fabulosa, creativa, cariñosa y divertida Eva; mi hermosa hermana, ha muerto", publicó.

A horas de su pérdida, Lila expresó que sigue en shock pues “el mundo será muy diferente sin ella. Después de 24 horas, me encuentro en un ciclo de constante negación y aceptación, así que puedo imaginar lo difícil que será procesar esta noticia", continuó.

Adelantó que el próximo 23 de abril, por la noche, en Manhattan realizarán una ceremonia en homenaje a la vida de Eva.

Por último, Lila manifestó añoranza por su hermana a quien dijo seguirá recordando y compartiendo en los próximos días sobre lo mucho que Eva significa para ella.

Lila confirmó la muerte de su hermana, Eva. Imagen Lila Joy/Instagram

“Desearía tener a Eva aquí ahora para referirme porque ella tendría mejores palabras y sabría decir lo que yo no digo”, anotó.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Eva Evans y la familia, sus hermanas Lila, Zoe y Sofi; y su mamá, Heather Evans, no han compartido más detalles sobre el deceso.

En redes sociales se han limitado a difundir información sobre los homenajes póstumos que se realizarán en memoria de Eva.

“Debido a la abrumadora respuesta con respecto a la celebración de la vida de Eva, estamos realizando un servicio para honrarla en la Iglesia Grace en el centro de Manhattan. Nos gustaría extender una invitación para incluir a cualquiera que amara a Eva; tu presencia significaría mucho para ella y para nosotros. Habrá una reunión más íntima para seguir para la familia inmediata y los amigos más cercanos de Eva, y nos pondremos en contacto individualmente con los detalles”, escribió Lila en una siguiente publicación.

PUBLICIDAD

¿Quién era Eva Evans, tiktoker que murió inesperadamente a los 24 años?

Eva Evans se convirtió en una de las influencers más populares de TikTok, plataforma en la que sumó más de 300 mil seguidores y millones de visualizaciones.

De acuerdo con sitios como La Vanguardia, Eva es la creadora, guionista y productora de la serie ‘Club Rat’, transmitida vía streaming y relata en intento de una influencer por adentrarse nuevamente en el mundo de las citas en Nueva York tras una caótica ruptura.