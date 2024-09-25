Muertes de famosos

Muere actor de ‘Acapulco, cuerpo y alma’ tras sufrir ataque: esto fue lo que ocurrió

El fallecimiento de Eduardo Xol fue confirmado por sus familiares. El actor de telenovelas logró alertar a las autoridades de que se encontraba herido.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Enamorándonos USA llora muerte de querido integrante y le rinde emotivo homenaje

Eduardo Xol murió a los 58 años tras ser apuñalado. El actor de ‘Acapulco, cuerpo y alma’ falleció días después de ser atacado por un hombre en un departamento en California.

La noticia de la muerte del presentador fue confirmada apenas este miércoles 25 de septiembre por sus familiares, quienes detallaron a TMZ que fue el 19 de septiembre cuando el presentador perdió la vida.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro amado Eduardo Xol. Como su familia, sabemos que su generosidad ha tocado la vida de muchas personas. Pedimos que esa generosidad sea devuelta ahora, permitiendo que se respete nuestra privacidad mientras procesamos nuestro dolor”, expresaron.

“En lugar de flores, pedimos que se hagan donaciones en nombre de Eduardo a la Lupus Foundation of America, ya que pasó gran parte de su vida al servicio de los demás”, sentenciaron.

Eduardo Xol falleció 9 días después de ser apuñalado.
Imagen Un tiempo para recordar / Instagram

¿Qué le pasó a Eduardo Xol?

Según reportes de TMZ, Eduardo Xol alertó a las autoridades sobre el ataque que habría sufrido en un departamento de California, el 10 de septiembre. En su llamada, la estrella televisiva de ‘ Extreme Makeover: Home Edition’ pidió ayuda.

Según el departamento de policía de Palm Springs, el actor de telenovelas tenía heridas importantes cuando lo encontraron, por lo que fue trasladado a un hospital en “condición grave”, donde falleció la tarde del 19 de septiembre.

Tras el ataque que sufrió el presentador de televisión, se reportó la detención y el arresto de Richard Joseph Gonzales, un hombre de 34 años de Cathedral City, quien ahora enfrenta un proceso legal por el presunto intento de asesinato y muerte de Eduardo Xol.

¿Quién era Edu Xol?

Eduardo Torres Xol, mejor conocido como Edu Xol, nació el 19 de febrero de 1966 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Su debut como actor ocurrió en las telenovelas mexicanas, sumando a su trayectoria títulos como ‘Acapulco, cuerpo y alma’, ‘Sentimientos Ajenos’ y ‘La jaula de oro’.

El presentador de televisión también es reconocido por su trabajo en ‘Extreme Makeover: home edition’, donde se unió al elenco de la segunda temporada del reality.

