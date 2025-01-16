Muertes de famosos

Muere David Lynch, director de películas como ‘Dune’ y ‘Blue Velvet’

El fallecimiento del director David Lynch fue confirmado por su familia por medio de un comunicado que difundieron en redes sociales. El creador de ‘Dune’ y ‘Blue Velvet’ había sido diagnosticado con enfisema pulmonar.

Elizabeth González
David Lynch, director de películas como ‘Dune’ y ‘Blue Velvet, murió a los 78 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia por medio de un comunicado que difundieron en redes sociales.

“Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch”, escribieron en Facebook este jueves 16 de enero.

“Agradeceríamos un poco de privacidad en estos momentos. Hay un gran hueco en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría: ‘Mantén la vista en la dona y no en el agujero’. Hace un día precioso con un sol dorado y cielos azules hasta el final”, agregaron.

Así se anunció la muerte del director de cine David Lynch.
Imagen David Lynch / Facebook

¿Qué enfermedad tenía el director David Lynch?

Aunque la familia del director de cine no reveló detalles sobre su deceso ni dieron a conocer la causa de su fallecimiento, en 2024, el mismo David Lynch dio a conocer que sufría enfisema pulmonar, padecimiento a consecuencia de su tabaquismo que había iniciado desde que tenía 8 años, el cual lo había obligado a retirarse de la vida pública.

El directorde la serie 'Twin Peaks' reveló a People que en 2020 fue diagnosticado con enfisema pulmonar, pero que no dejó de fumar hasta dos años después, cuando su enfermedad se volvió crítica.

“Vi la escritura en la pared y decía: ‘Vas a morir en una semana si no lo dejas’”, relató. “Apenas podía moverme sin jadear en busca de aire. Dejar de fumar era mi única opción”, dijo.

“Apenas puedo atravesar una habitación. Es como si caminara con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza", puntualizó.

