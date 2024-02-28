Muere Cat Janice, la cantante que pidió viralizar su canción para beneficio de su hijo de 7 años

Cat Janice, la cantante y compositora estadounidense que se hizo viral en enero al lanzar una canción para que las regalías sean destinadas a su hijo, murió este 28 de febrero a la edad de 31 años debido al cáncer.

Fue su familia quien confirmó la noticia a través de la cuenta oficial de la artista en Instagram.

"Esta mañana, desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial", se inicia en el mensaje. "Estamos eternamente agradecidos por el derramamiento de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses".

"Cat vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en paz al saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes. Gracias".

En el mensaje se explica que las redes sociales de la fallecida cantante serán manejadas por su hermano Cubby, así como también se hará cargo de gestionar "todas las operaciones que rodean la música, mercancía y relaciones públicas de Cat".

Finalmente, se adelantó que la cantante dejó más material para compartir con el público, pero "todo a su debido tiempo".

Muere Cat Janice. Imagen Cat Janice/Instagram

¿Por qué se hizo viral Cat Janice?

La cantante luchó contra el cáncer desde 2022, cuando fue diagnosticada por primera vez. La enfermedad remitió ese mismo año, pero regresó de forma terminal en enero de 2024, afectando gravemente sus pulmones.

Tras conocer el difícil panorama al que se enfrentaría, la mujer de 31 años escribió una canción conmovedora para su hijo de 7 años llamada 'Dance You Outta My Head', la cual se volvió viral en diversas plataformas.

La intención de Cat Janice era dejarle todas las regalías de este tema a su hijo como apoyo económico una vez que ella no estuviera.

¿Quién era Cat Janice?

Catherine Janice Ipsan, conocida profesionalmente como Cat Janice, nació el 20 de enero de 1993 en Virginia, Estados Unidos. Desde temprana edad, demostró su pasión por la música al aprender a tocar el violín y el piano a los seis años. Con 14 años de entrenamiento clásico, se unió a una orquesta, bandas de jazz y producciones teatrales. A los 12 años, comenzó a escribir su propia música y más tarde aprendió a producirla por sí misma.

A lo largo de su carrera lanzó varios álbumes, incluyendo su primer trabajo en 2014 y el álbum 'Fire' al año siguiente, con influencias del rock sureño. En 2019, ganó un Washington Area Music Award (WAMMY) en la categoría de Mejor Artista de Rock. Su canción 'Pricey' apareció en un episodio de la serie 'Selling Sunset' en 2020. Además, su música fue parte del programa de televisión 'Redneck Island'.

En 2022, Cat Janice descubrió un bulto en su cuello y fue diagnosticada con un sarcoma, un tipo raro y agresivo de tumor canceroso en el músculo escaleno. A pesar de su enfermedad, continuó trabajando como científica de información geoespacial, estudiando para obtener una maestría en geología costera y creando su propia música. Se sometió a cirugía y quimioterapia para tratar el tumor. Durante su tratamiento, trabajó en su álbum 'Modern Medicine', que incluyó la emotiva canción 'Wishing I Was You', inspirada en su experiencia con el cáncer.

En enero de 2023, Cat Janice lanzó la canción 'Chill the Fck Out', que abordaba el estrés y la sensación de estar abrumada. A pesar de que sus médicos anunciaron que estaba libre de cáncer, la enfermedad reapareció en sus pulmones poco después. Cat Janice continuó luchando y, en el verano de 2023, se presentó junto a SOJA en el Wolf Trap National Park for the Performing Arts. Ese mismo año, se comprometió con su novio Kyle Higginbotham y se casaron en diciembre, conscientes de que su tiempo era limitado.

El 19 de enero de 2024, cuatro días después de comenzar los cuidados paliativos, Cat Janice lanzó su canción 'Dance You Outta My Head' en TikTok. Coescrita con Max Vernon, la canción habla sobre superar las dificultades y simplemente bailar los problemas fuera de la mente.

