La última carta que Cat Janice le escribió a su hermano antes de morir

Cat Janice murió el 28 de febrero tras dos años de lucha contra el cáncer. La cantante se hizo famosa por componer una emotiva canción para su hijo de 7 años y pedir al público que se hiciera viral, pues las regalías serían para él.

Su hermano Cubby dio a conocer la noticia en la cuenta de Instagram de la cantante de 31 años, y ahora compartió un fragmento de la última carta de despedida que ella le escribió.

Hermano de Cat Janice lamenta la muerte de la cantante

"Mi querida hermana mayor. Mi Catalina. Mi yah, yah. La gente suele señalar a un cantante, deportista, empresario, etc. y decir: 'Ese es mi ídolo', pero para mí siempre ha sido mi hermana mayor. He tenido la suerte de que mi ídolo sea mi mentor durante toda mi vida. Catherine fue mi profesora de piano, mi compañera de estudio, mi fuente de sabiduría y mi mayor inspiración. Todas mis mejores ideas han tenido su toque especial", inició en el mensaje que acompañó en su perfil de Instagram junto a una serie de fotografías y videos de Cat Janice.

Cubby resaltó las cualidades de la cantante, así como lo exigente que era con él para que descubriera su talento propio.

"En las buenas y en las malas y en toneladas de discusiones entre hermanos, siempre supe que Catherine solo quería lo mejor para los dos. Ella nunca tuvo miedo de criticarme cuando no estaba aprovechando todo el potencial de mi personaje".

"Es desgarrador tener que afrontar el siguiente capítulo de la vida sin ella. Sin mi mentor. Mi inspiración. Mi fijador de objetivos. La que nunca me dio un respiro porque siempre supo que podía hacerlo mejor. Cada vez que le llevaba una canción, ella la arrancaba en una parte y la reconstruía para convertirla en una obra de arte de la que yo estaba orgulloso. Es una dinámica entre hermanos por la que siempre agradeceré a Dios".

Cubby y su hermana Cat Janice. Imagen Cubby/Instagram

La última carta que Cat Janice le escribió a su hermano

Cubby compartió con sus seguidores un fragmento de la última carta que su hermana le dedicó, en la que le agradece y se despide de él.

"Gracias por ser mi viaje o paseo, mi mejor amigo, mi viaje salvaje, dispuesto a hacer todo lo posible. Mi vida nunca sería la misma sin ti. El pequeño Cubby, con tanta curiosidad por todo, siempre dispuesto a contar una broma y alegrarnos a todos. Mi pequeño Cubby tiene mucho de su vida por delante y estaré observándolo desde la dimensión celestial, sentándome con Dios, presionando mi tatuaje de oliva, tratando de que lo sientas".

Los tatuaje de olivo que Cat Janice menciona en su carta de despedida a su hermano. Imagen Cubby/Instagram

Hermano de Cat Janice hace petición a fans

Para finalizar su mensaje de despedida, Cubby le hizo dos peticiones a los seguidores de su hermana.

"Te pido dos cosas... 1. Sigue reproduciendo a Cat Janice. 2. Ora para que nuestra familia experimente la misma paz que Catherine está experimentando ahora mismo en el cielo. Especialmente Lorena. Con amor, Cubby", finalizó.

¿De qué murió Cat Janice?

La cantante luchó contra el cáncer desde 2022, cuando fue diagnosticada por primera vez. La enfermedad remitió ese mismo año, pero regresó de forma terminal en enero de 2024, afectando gravemente sus pulmones.

Tras conocer el difícil panorama al que se enfrentaría, la mujer de 31 años escribió una canción conmovedora para su hijo de 7 años llamada 'Dance You Outta My Head', la cual se volvió viral en diversas plataformas.

La intención de Cat Janice era dejarle todas las regalías de este tema a su hijo como apoyo económico una vez que ella no estuviera.

Catherine Janice Ipsan, conocida profesionalmente como Cat Janice, nació el 20 de enero de 1993 en Virginia, Estados Unidos. Desde temprana edad, demostró su pasión por la música. A los 12 años, comenzó a escribir sus propias puiezas y más tarde aprendió a producirla por sí misma.

A lo largo de su carrera lanzó varios álbumes, incluyendo su primer trabajo en 2014 y el álbum 'Fire' al año siguiente, con influencias del rock sureño. En 2019, ganó un Washington Area Music Award (WAMMY) en la categoría de Mejor Artista de Rock. Su canción 'Pricey' apareció en un episodio de la serie 'Selling Sunset' en 2020. Además, su música fue parte del programa de televisión 'Redneck Island'.

En enero de 2023, Cat Janice lanzó la canción 'Chill the Fck Out', que abordaba el estrés y la sensación de estar abrumada. A pesar de que sus médicos anunciaron que estaba libre de cáncer, la enfermedad reapareció en sus pulmones poco después. Cat Janice continuó luchando y, en el verano de 2023, se presentó junto a SOJA en el Wolf Trap National Park for the Performing Arts. Ese mismo año, se comprometió con su novio Kyle Higginbotham y se casaron en diciembre, conscientes de que su tiempo era limitado.

El 19 de enero de 2024, cuatro días después de comenzar los cuidados paliativos, Cat Janice lanzó su canción 'Dance You Outta My Head' en TikTok. Coescrita con Max Vernon, la canción habla sobre superar las dificultades y simplemente bailar los problemas fuera de la mente.

Cat Janice decidió lanzar la canción de manera independiente para que los ingresos beneficiaran a su hijo de 7 años: "Creo que me están llamando a casa. Mi última alegría sería si preguardas mi canción 'Dance You Outta My Head' en mi biografía y la reproduces, porque todos los ingresos irán directamente a mi hijo", escribió en ese entonces.