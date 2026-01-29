Muertes de famosos Muere el cantante de vallenato Wilker José Vivanco García en accidente de moto: tenía 24 años El joven intérprete se dirigía a su casa cuando ocurrió el percance, según reportes. Hace solo unos días, su compatriota y colega musical, Yeison Jiménez, falleció en un percance aéreo.



Video Revelan qué ocurrió con la avioneta en que murió Yeison Jiménez: dan informe oficial

Wilker José Vivanco García, promesa del vallenato, murió en un accidente de motocicleta mientras se dirigía a su casa. Tenía 24 años.

El cantante viajaba, la noche del 24 de enero, por la vía que conecta los municipios de San Gil y Charalá, en Colombia, de acuerdo con el portal Q’Hubo Bogotá.

Así fue el accidente que le arrebató la vida a Wilker José Vivanco García

Según el medio, Wilker José Vivanco García conducía su motocicleta por dicha carretera, alrededor de las 10 p.m., cuando “perdió el control al tomar una curva peligrosa en el kilómetro 14”.

Las versiones preliminares indican que, al entrar al tramo encorvado, el vehículo se salió de la autopista, cayendo en una cuneta y estrellándose contra una alcantarilla.

“El impacto fue brutal, causando la muerte al instante del joven”, detallan al respecto de lo que sucedió en el incidente.

El artista iba acompañado por un hombre llamado Diego Sánchez, quien iba en la parte trasera del asiento. Él resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital.

¿Quién era Wilker José Vivanco García?

Wilker José Vivanco García era originario del corregimiento de Candelaría, en el área rural de Mompox, Bolívar.

Vanguardia expone que él cantaba vallenato y champeta, y que “desde hacía tiempo vivía en la vereda Pedregal”, en Páramo, “donde trabajaba como agricultor y, al mismo tiempo, buscaba abrirse camino en la música”.

En sus redes sociales, él compartía videos en los que aparecía entonando canciones románticas, consiguiendo el reconocimiento de sus seguidores.