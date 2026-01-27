Efraín Ruales

Mamá de Efraín Ruales revela que su “corazón sangra todavía” a 5 años de que el actor fuera asesinado

La señora Narcisa Ríos se dejó ver desde la tumba del actor este martes, cuando se cumple un aniversario luctuoso más de su hijo. Ella habló del duelo que aún atraviesa.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Video: Danilo Carrera está conmocionado por el asesinato de su amigo Efraín Ruales

Narcisa Ríos, mamá de Efraín Ruales, compartió un emotivo mensaje en el quinto aniversario luctuoso del famoso actor ecuatoriano, quien tenía 36 años.

Este martes, la señora Nachita, como la llaman afectivamente, publicó en su cuenta de Instagram un video, en el que aparece al lado de la tumba de su hijo.

“27 de enero, hace cinco años fue la partida física de mi Efra, y siempre diré de nuestro Efra. Es una fecha que marcó a mi familia porque experimentamos el dolor más intenso”, dijo a la cámara.

“Y mi dolor fue y es un dolor que yo sé, nunca se va a ir. Mi corazón sangra todavía. No es fácil”, agregó, visiblemente conmovida.

Al actor Efraín Ruales lo asesinaron en enero de 2021.
Imagen Efraín Ruales/Narcisa Ríos/Instagram

Mamá de Efraín Ruales no había visitado la sepultura

Narcisa Ríos se sinceró al revelar que no había visitado la ‘última morada’ de Efraín recientemente y explicó sus importantes razones.

“Y les cuento que yo vine a este lugar después de un largo tiempo, o sea, no, no podía, no podía venir acá, no estaba lista todavía”, externó.

“No era porque no aceptaba la partida de mi hijo, era por el dolor que yo sentía y siento al ver todavía su nombre aquí y esta frase que lo identifica, que dice: ‘Se trata de amor, no de muerte’”, añadió.

Doña Nachita destapó que hoy, después de todo este lapso, ya puede ver las fotos y videos en los que sale su retoño.

“También él me arranca sonrisas, también lágrimas, pero siempre, como diré siempre, estaré con un corazón agradecido a Dios y a la vida por haberme permitido disfrutar de su presencia terrenal por mucho tiempo”, expresó.

“Y porque mi hijo dejó esa huella de amor profunda en muchas personas y en su familia más todavía. Doy gracias a Dios por haberlo tenido en nuestras vidas”, concluyó.

La madre de Efraín Ruales, Narcisa Ríos, compartió un emotivo mensaje en el aniversario luctuoso de su hijo.
Imagen Narcisa Ríos/Instagram

¿Qué le sucedió a Efraín Ruales?

La mañana del 27 de enero de 2021, el famoso intérprete y conductor del programa ‘En contacto’, Efraín Ruales, fue asesinado a tiros en una avenida de Guayaquil, Ecuador, cuando salía del gimnasio.

De acuerdo con Extra, el ataque se catalogó como un “acto de sicariato”, planificado con anticipación. Los agresores, que se desplazaban en un vehículo, le dispararon mientras él intentaba huir en su coche.

Desde lo ocurrido, la Fiscalía ha procesado a siete personas involucradas con el crimen, entre ellos Álvaro Cagua, alias ‘Alvarito’, quien cometió el homicidio y fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión.

