Reportan muerte del cantante de corridos Saúl Granados: lo hallan sin vida en un camino en México

Video Chuy Montana estaba viviendo un sueño antes de fallecer: esto dijo en su última publicación

Medios como Milenio y el portal de la revista People en Español reportaron este domingo 25 de agosto la muerte del cantante de regional mexicano Saúl Granados.

El exponente de corridos habría sido hallado sin vida a las afueras de la ciudad de San Luis Potosí, México.

Lo que se sabe sobre la muerte de Saúl Granados

Milenio reportó que "la mañana de este sábado (24 de agosto) fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino con impactos de arma de fuego en la capital de San Luis Potosí".

El cadáver " estaba en un camino cerca del periférico poniente a unos 300 metros (984 pies) aproximadamente, en la localidad de El Charquillo en la comunidad de Capulines".

Saúl Granados habría sido hallado sin vida en un camino a las afueras de la ciudad de San Luis Potosí, México. Imagen Saúl Granados/Instagram



El medio citó un comunicado de la Fiscalía General del Estado en donde la autoridad destacó que la persona hallada sin vida "estaba en calidad de no identificada".

"Sin embargo trasciende que se trata del cantante de corridos Saúl Granados, versión que no ha sido desmentida por las autoridades", resaltó Milenio.

En las redes sociales oficiales del artista no se desmintió ni confirmó de manera inmediata la versión sobre el deceso.

Amigos y colegas confirman muerte de Saúl Granados

Varias personas y amigos cercanos al cantante han confirmado su deceso. Uno de ellos es Orlando de la Torre, quien escribió en Facebook: "Hermano, te voy a extrañar Saúl Granados".

"Tus risas, tu amabilidad conmigo, las platicas, todo 'bro', las salidas llenas de risas, dame chance, te veo en el cielo para después cantar 'sigo siendo el rey'", agregó.

Algunos amigos y colegas confirmaron la muerte del cantante Saúl Granados. Imagen Omar de la Torre/Facebook



Milenio Televisión citó a la cantante Gisela López 'La Pantera' quien "confirmó en sus redes sociales la muerte de Saúl Granados".

"Gracias por todo amigo, gracias por ser mi compita, por tanto descansa en paz, vuelta alto", mencionó la cantante citada por el medio.

¿Quién era Saúl Granados?

Por estos días, Saúl Granados estaba promocionando en sus redes sociales una presentación para este próximo 29 de agosto junto a los Titanes de Durango en la Plaza del Mariachi en la Feria Nacional Potosina.

Su último concierto fue el pasado 15 de agosto, de acuerdo con datos de People en Español.

Saúl Granados era originario de Acapulco, pero creció en San Luis Potosí. Imagen Saúl Granados/Instagram



Saúl Granados era un "popular cantante de corridos en San Luis Potosí y estados aledaños", reseñó Milenio.

Nació en Acapulco, pero creció en San Luis Potosí, según el portal de Telediario de la cadena Multimedios.