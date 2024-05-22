Muere el cantante Omar Geles, creador de ‘Los caminos de la vida’, a los 57 años

Video Muere el cantante Omar Geles tras sufrir un paro mientras jugaba pádel: familiares y amigos lo lloran

Omar Geles, compositor, cantante y acordeonista colombiano, autor del éxito ‘Los caminos de la vida’, murió a los 57 años este martes 21 de mayo.

El artista, que fue rey vallenato en 1989, falleció en la Clínica Erasmo de Valledupar, ciudad considerada la capital mundial de dicha música, tras enfrentar un problema cardíaco.

De acuerdo con las primeras informaciones, Geles habría sufrido un infarto mientras jugaba un partido de tenis.

Desde hace algunas semanas, su estado de salud preocupaba a sus seguidores. Tan solo el pasado 29 de abril, el cantautor tuvo que ser internado en una clínica de Miami, Florida.

Según se pudo conocer en ese momento, Geles se encontraba en una presentación musical cuando repentinamente se desplomó en el escenario.

La emergencia se dio por fuertes dolores en el pecho y los brazos. Y es que la estrella sufría presión arterial alta (hipertensión).

Omar Geles murió a los 57 años, compuso el éxito ‘Los caminos de la vida’. Imagen Omar Geles/Instagram

Artistas despiden a Omar Geles

Después de darse a conocer el fallecimiento, comenzaron a circular condolencias dentro del mundo de la música.

“De luto el folclor. Murió en Valledupar el ‘Rey Vallenato’ Omar Antonio Geles Suárez”, escribió en su cuenta de X el Festival de la Leyenda Vallenata.

“Él, en su carrera musical como acordeonero y compositor cosechó grandes triunfos y supo darle gloria y honra a la música que tanto amó hasta sus últimos días. Paz en su tumba. Adiós al Rey", agregó.

El deceso fue lamentado también por Carlos Vives, quien lo recordó además de músico como "un talentoso actor" con el que compartió en algunas series de televisión sobre artistas vallenatos.

“No es fácil aceptar que un artista como Omar Geles, con tanto talento, con tanta alegría, con tantas historias por contar, con tanto amor para la gente se haya ido de repente”, anotó el intérprete en sus redes sociales.

“Podría contarles muchas historias de un artista verdaderamente fraterno, sin egoísmos, y querido por todos”, concluyó.

La cantante Adriana Lucía recordó también el talento de Omar Geles no solo como compositor, cantante y acordeonista sino también como productor musical.

¿Quién era Omar Geles?

Omar Geles y Miguel Morales crearon en 1985 la agrupación Los Diablitos, que se hizo muy popular en Colombia, y otros países como Venezuela y Paraguay, con vallenatos románticos y éxitos como ‘Los caminos de la vida’ y ‘Cómo le pago a mi Dios’.

En 2004, tras separarse de Morales, el artista cambió el nombre del conjunto a La Gente de Omar Geles con la que se mantuvo activo hasta la fecha.

Él compuso centenares de canciones, entre ellas ‘Tarde lo conocí’, convertida en éxito en los años 90 por Patricia Teherán y el conjunto Las Diosas del Vallenato, y otras como ‘No intentes’, ‘Una hoja en blanco’ y ‘Sueños de olvido’.