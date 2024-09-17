André Marín

Así fueron los últimos duros días de André Marín antes de morir: "Le temblaban las manos"

David Faitelson, amigo de André Marín y compañero del periodista en TUDN, narró cómo fue la última etapa laboral del comentarista y sus últimos días en el hospital.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video André Marín pedía a sus médicos que lo salvaran: “Necesito vivir porque tengo tres niños”

El comentarista deportivo, André Marín, murió la madrugada del 16 de septiembre tras enfrentar varios problemas de salud y un doble trasplante de pulmón.

El periodista, de 52 años, pasó su última etapa laboral como parte del talento de TUDN, donde volvió a coincidir con su amigo y colega David Faitelson, quien narró cómo fue este periodo de su vida.

"Viví la época más complicada, que fue la última, donde yo veía cómo sufría con oxígeno entre pausa para seguir trabajando, le temblaban las manos", recordó sobre los últimos días de trabajo de André en entrevista con el periodista Mario Ávila.

Señaló que ante el frágil estado de salud y los malestares que padecía, el comentarista “"quería seguir y estaba empeñado en seguir, en hacer su trabajo, obviamente sacar adelante a su familia", contó Faitelson.

A principios de julio, Marín viajó a la ciudad de Monterrey, México, para recibir un doble trasplante de pulmón provocado por los problemas de salud que tuvo desde 2022 tras contraer una neumonía y, aunque la cirugía fue un éxito y los médicos veían un buen panorama, hubo complicaciones.

"Los médicos estaban muy optimistas porque los pulmones que le habían implantado pues estaban funcionando bien, resulta que apareció de pronto una neumonía hace tres días, de ahí una infección y se desencadenó todo en los últimos días".

André Marín y David Faitelson en TUDN.
André Marín y David Faitelson en TUDN.
Imagen TUDN

Los problemas de salud de André Marín

Los problemas de salud del comentarista deportivo comenzaron en diciembre de 2019 cuando contrajo la bacteria Clostridium Difficile.

"Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino", explicó en mayo de 2021 en entrevista con Javier Alarcón.

Aunque salió avante, casi dos años después estuvo al borde de la muerte cuando le "explotó" un divertículo por estrés, siendo el 2022 el año del declive de su salud.

"El estrés, todo fue por estrés, y acumular el tema de lo divertículos, uno explotó y ya me estaba yendo", narró a la periodista Pati Chapoy en 2023.

Dos meses después de debatirse entre la vida y la muerte, André fue intervenido de un problema en la espalda.

"El acabose fue noviembre, porque yo iba por tres días al hospital a que me revisaran la panza y la espalda. Todo me lo revisaron y todo iba bien, y la última noche en el hospital de tres días pesco tres neumonías diferentes con neumococo y todo".

Marín estuvo intubado e inconsciente durante 50 días en 2022, pero volvió a librar la batalla. Sin embargo, su cuerpo quedó muy resentido, por lo cual tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmones este 2024 que, aunque la cirugía fue exitosa, su salud se complicó tras contraer una neumonía que derivó en una infección que finalmente le quitó la vida.

