André Marín

Familia de André Marín toma crucial decisión tras la muerte del presentador

El presentador y periodista mexicano André Marín murió la madrugada del 16 de septiembre tras enfrentar varios problemas de salud y un doble trasplante de pulmón.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Diez días después del fallecimiento de André Marín, la familia del presentador y periodista mexicano informó sobre la importante decisión que tomaron tras su deceso.

A través de un comunicado que difundieron en Instagram, dieron a conocer que las redes sociales del comentarista deportivo seguirían activas tras su fallecimiento con el objetivo de continuar con su legado.

“André amaba su trabajo como nadie en este mundo, jamás quiso descansar, ni en los tiempos más complicados, amaba el deporte, amaba el futbol y siempre quería llevar la mejor información a todos sus seguidores y toda su gente”, dice el documento difundido el 26 de septiembre.

“Después de mucho reflexionar y considerando el inmenso amor que André tenía por su trabajo y su público, hemos decidido, como familia, mantener activas sus redes sociales. Nuestro deseo es que sigan siendo un espacio de referencia para el deporte, en honor a la pasión y entrega que siempre caracterizaron a André. A través de estas plataformas, continuaremos compartiendo contenido relevante, tal como él lo haría, con el objetivo de mantener su legado y seguir informando y entreteniendo a la audiencia”, agregan.

Hijo de André Marín continuará con su legado en el deporte.
Hijo de André Marín continuará con su legado en el deporte.
Imagen André Marín / Instagram

Hijo de André Marín mantendrá su legado en redes

En este sentido, la familia de André Marín informó que será su hijo, André Marín Jr, quien estará al frente del proyecto que comenzó su padre, ya que su mayor deseo es seguir los pasos del periodista mexicano.

“Este proyecto será encabezado por nuestra familia, principalmente por André Marín Jr, quien desea seguir los pasos de su padre en este increíble mundo de la comunicación y con ayuda del mismo equipo de trabajo que siempre estuvo al ladeo de André, trabajará en el contenido. Estamos comprometidos en asegurar que la calidad y el respeto por la profesión de André sigan siendo el sello distintivo de su legado”, indicaron.

Por último, la familia de André Marín agradeció las muestras de cariño, respeto y apoyo que les han mostrado ante los difíciles momentos que atraviesan.

André Marín falleció la madrugada del 16 de septiembre a los 52 años tras enfrentar varios problemas de salud y un doble trasplante de pulmón.

