Video Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

Marissa Lemos, querida actriz de origen griego, ha muerto luego de haber sido picada por un insecto, según dieron a conocer sus seres queridos. Tenía 28 años.

Fue la madre de la también productora, Bessie, la que expuso qué ocurrió con ella, de acuerdo con declaraciones retomadas por People.

“Le picó un insecto. Tenía picazón, fue al doctor, tomó antibióticos, comió, durmió y nunca volvió a despertarse. Mi niña se fue por nada”, declaró al diario Parapolitika.

De acuerdo con la mamá, su hija “se salvó” recientemente del cáncer de mama, aunque no entró en detalles al respecto.

Por su parte, la tía abuela de Marissa, Chrysanthi Laimos, aseveró que “toda la familia está conmocionada por el repentino” fallecimiento de la artista.

“Era una chica muy amable, tranquila, educada, culta, modesta y sencilla. Le encantaba el arte y el teatro, y participaba en actividades teatrales”, aseguró.

La actriz Marissa Lemos murió a los 28 años. Imagen Marissa Lemos/Instagram

¿Qué le sucedió a Marissa Lemos?

Según un reporte de The Independent, los parientes de Marissa Lemos, cuyo apellido verdadero es Laimos, acudió a una clínica la mañana del pasado 10 de septiembre, quejándose de mareos, picazón y temperatura alta.

Los malestares habían empezado la noche previa, esto posterior a que ella regresara de unas vacaciones con sus seres amados en la isla turística griega de Porto Cheli.

La trasladaron en ambulancia al University College London Hospital, donde las enfermeras le realizaron pruebas, pero cuatro horas más tarde la dieron de alta con antibióticos, afirmó un amigo.

Fue al día siguiente cuando el ama de llaves de la protagonista de la puesta en escena independiente ‘Romeo & Juliet’ la encontró sin vida en su cama.

El medio apunta que el forense está investigando el fallecimiento, pero que los familiares de Marissa detallaron que el diagnóstico oficial dado por los médicos fue “efecto tóxico del veneno” causado por una “picadura de animal o insecto”.

Familia de Marissa Lemos acusa posible negligencia

Un familiar citado por MailOnline realizó una aparente acusación de negligencia en la atención que Marissa Lemos tuvo en el University College London Hospital.

“Ningún doctor la examinó. Solo las enfermeras la vieron, le hicieron los análisis de sangre y se los pasaron al médico, quien dijo que podía recibir el alta, eso es todo”, especificó.

“Definitivamente no debieron dejarla ir. Si no fuera tan urgente, su oncólogo no la habría enviado en ambulancia; le habrían dicho que fuera en Uber o más tarde. Era urgente. No lo abordaron con la seriedad que debieron hacerlo”, añadió.

Un amigo de la intérprete, quien es miembro de la prominente dinastía naviera griega Laimou, comentó que, supuestamente, ella le envió mensajes diciéndole, “Nadie me está vigilando, nadie viene, no sé dónde están, todavía tengo picazón, me siento mareada, no me siento bien”.