Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral

Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer

El mundo de las telenovelas en México se encuentra de luto ya que este sábado 9 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del actor mexicano Juan Carlos Ramírez, de tan solo 38 años.

Era reconocido por su participación en diversas producciones televisivas como Rosario Tijeras, Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe, entre otras.

¿De qué murió el actor Juan Carlos Ramírez?

La noticia del deceso fue confirmada por su agencia de representación I Am This a través de redes sociales, donde también se informó la causa de su muerte.

"Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala", se lee en una publicación de la agencia junto con una foto de las exequias.

No se aclaró de manera inmediata la fecha en que el actor sufrió dicha situación cerebral.

La agencia que representaba al actor Juan Carlos Ramírez confirmó el deceso y y reveló la causa de su muerte. Imagen I Am This Agency/Instagram



"Sus padres y familiares están muy agradecidos con tantos mensajes y llamadas", se detalló.

El actor, quien acumulaba más de 150 mil seguidores en Instagram, había compartido su última publicación a inicios de julio pasado mostrando imágenes de una sesión fotográfica realizada por la agencia Class Modelos.

Esta fue la última publicación que Juan Carlos Ramírez hizo en Instagram en julio pasado. Fueron unos retratos de él mismo tomados para una agencia de modelos. Imagen Juan Carlos Ramírez/Instagram

¿Quién era el actor Juan Carlos Ramírez?

Uno de los papeles más recientes de Juan Carlos Ramírez fue en la cuarta temporada de Rosario Tijeras, que puedes ver aquí en ViX, protagonizada por Bárbara de Regil.

Ahí, él interpretó al personaje de 'Chivo'. En noviembre pasado, el artista se dejó ver en Instagram caracterizado en su papel y escribió: "'Chivo' listo y equipado para el estreno de Rosario Tijeras 4. Atentos".

Juan Carlos Ramírez fue parte de la más reciente temporada de Rosario Tijeras. Imagen Juan Carlos Ramírez/Instagram

Además de su carrera como actor, también se desempeñó como arquitecto y empresario.