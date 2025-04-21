Muere actor de ‘Amor Real’ y ‘El Privilegio de Amar’: era hijo de Marga López

Video Revelan video del fallecido actor de Soy Tu Dueña sobre cómo estaba antes de morir: "Gracias a la vida"

El actor Carlos Amador López, recordado por su participación en telenovelas como ‘Amor Real’ y ‘El Privilegio de Amar’, murió a los 82 años.

Este 20 de abril, el periodista de espectáculos Álex Kaffie compartió por medio de Instagram la noticia del fallecimiento.

PUBLICIDAD

Él puntualizó que el intérprete, hijo de la primera actriz Marga López, cuyo deceso ocurrió en julio de 2005, “llevaba años retirado”.

Sin embargo, el comunicador no puntualizó cuál fue la causa de la defunción de Carlos Amador, ni en qué fecha sucedió exactamente.

Álex Kaffie compartió la noticia del fallecimiento del actor Carlos Amador López, hijo de Marga López. Imagen Álex Kaffie/Instagram

¿Quién era Carlos Amador López?

De acuerdo con lo que escribió Marga López en su libro ‘Yo, Marga’, Carlos Amador López nació el 22 de febrero de 1943, fruto de la relación que ella mantenía con el presentador de televisión Carlos Amador.

“Lo primero que hizo mi bebé al nacer fue hacerme pipí en la cara, me bautizó y me hizo reír mucho y olvidar por un momento tanta confusión y espera”, contó ella.

De acuerdo con Radio Fórmula, él abandonó la carrera de Derecho para seguir su vocación de actor y se trasladó a vivir un tiempo a Argentina, país de origen de sus padres.

A lo largo de su trayectoria, participó en melodramas como ‘Entre el amor y el odio’, ‘Corona de lágrimas’, ‘La casa de la playa’, ‘Abrázame muy fuerte’ y ‘Aventuras en el tiempo’.

Además, apareció en episodios de programas como ‘Mujer, casos de la vida real’, a cargo de la difunta Silvia Pinal, y ‘La rosa de Guadalupe’.