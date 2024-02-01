Yailín La más viral

Muere la abuela de Yailin La Más Viral: con esta emotiva foto la despidió la cantante

La cantante dio la noticia con una emotiva publicación en Instagram. En días pasados, trascendió que la señora necesitaba donaciones de sangre.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Dayana Alvino.
Video Anuel dice que puede darle una mejor crianza a su hija Cattleya, ¿le quitará la custodia a Yailin?

Yailin La Más Viral está de luto debido a la muerte de su abuela paterna, así lo dio a conocer ella misma este 1 de febrero.

La cantante recurrió a sus historias de Instagram, primero, para publicar una fotografía en la que ambas aparecen sonriendo mientras se abrazan.

Sobre la imagen, la también ‘influencer’ colocó un emoji de corazón blanco y otro de una paloma. Además, la musicalizó con la canción ‘Mi talismán’ de Ana Gabriel.

Posteriormente, ella colgó una instantánea en la que se aprecian varias rosas blancas y en el audio agregó el reconocido tema entonado por Rocío Dúrcal, ‘Amor eterno’.

Yailin La Más Viral dedicó estas Historias a su abuela.
Yailin La Más Viral dedicó estas Historias a su abuela.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

La noticia de la defunción fue confirmada por Arismendy Mañón ‘DJ Topo’, titular del programa radiofónico ‘Sin pelo en la lengua’, mediante su propio perfil en la red social.

Lo que se sabe de la muerte de la abuela de Yailin

Hasta el momento Yailin no ha compartido detalles del fallecimiento de su abuela, madre de su padre biológico, quien perdió la vida en un accidente de transito cuando ella era una niña.

Sin embargo, Arismendy Mañón aseveró en días pasados que la señora se encontraba mal de salud e hizo un llamado a la intérprete de ‘Narcisista’.

“Atención, atención: el que tenga el teléfono de La Más Viral, esto es 911. Están buscando a esa muchacha por todos lados y no aparece ni (toma) las llamadas”, dijo él en un clip que subió a la plataforma digital el 29 de enero.

“La abuela de ella necesita sangre. Todo aquel que pueda cooperar, aquí hay un video que se los vamos a dejar para que sepan qué tipo de sangre es”, agregó.

En el audiovisual que ‘DJ Topo’ publicó, se escucha una voz femenina diciendo: “Necesitamos de emergencia sangre O+ para la abuela de Yailin, la necesitamos urgente, por favor”.

Presuntamente, la abuela de Yailin necesitaba donaciones de sangre.
Presuntamente, la abuela de Yailin necesitaba donaciones de sangre.
Imagen Arismendy Mañón/Instagram


Entonces, el comunicador no explicó cuál sería el motivo por el que la señora estaba inestable ni si permanecía en un hospital.

Los presentadores del ‘show’ ‘Los Dueños del circo’, por su parte, indicaron en su emisión: “Hay que ver por qué fue el deceso, si fue por la falta de sangre o un paro cardíaco…”.

Abuela de Yailin La Más Viral conoció a Tekashi

En junio del año pasado, el portal De Último Minuto reveló que Yailin presentó a Tekashi con su abuela paterna, por lo que la visitaron en su casa en Santo Domingo, República Dominicana.

El medio incluso difundió una instantánea en la que el rapero sale en medio de ambas, aseverando que pasaron tiempo “en familia”.

Tekashi convivió con la abuela de Yailin el año pasado.
Tekashi convivió con la abuela de Yailin el año pasado.
Imagen De Último Minuto/Instagram
