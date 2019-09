Muere a los 31 años la hija de la conductora Rocío Sánchez Azuara

Sánchez Azuara no especificó la causa del fallecimiento de su niña y tampoco compartió detalles sobre los servicios funerarios. "Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez ", escribió la presentadora en el video, protagonizado por una foto de su hija.



La famosa presentadora de programas como 'La 3ra en Discordia, de Televisa, también se despidió de ella con unas emotivas palabras: " Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente. Pero, a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, solo me queda la certeza de que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor".