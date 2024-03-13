Actriz de 'Amores Verdaderos' está de luto y conmueve con desgarradora despedida

Video Sherlyn recuerda con dolor a su fallecido hermano Oliver a 15 años de su partida

Mónika Sánchez, actriz de ‘Mi camino es amarte’, vive difíciles momentos y es que compartió que está de luto.

La histrionisa de 'Amores Verdaderos', telenovela que puedes ver en ViX, dio a conocer la muerte de su hermana Yovanka Sánchez la tarde de este 13 de marzo en su cuenta oficial de Instagram.

Con una imagen del pasado de su hermana, la prima de Marco Antonio Regil detalló lo afectada que está por su fallecimiento y se despidió de ella con un entrañable mensaje.

"¡La Mariposa ya está volando hacia el cielo! Te extrañamos intensamente. Nada será igual nunca. Te amamos Yovi… Mi vida es contar historias. Creo en las historias, porque tienen el poder de mantener a las personas vivas y porque cambian el mundo", precisó en la descripción.

Mónika Sánchez desactivó los comentarios de la publicación y evitó dar más detalles sobre las causas de la muerte de su hermana.

Mónika Sánchez pidió ayuda y oraciones para salvar a su hermana

En febrero pasado, la actriz habló por primera vez de la salud de Yovanka afirmando que fue diagnosticada con cáncer. En aquella ocasión, Mónika Sánchez pidió ayuda para costear el tratamiento.

“Hoy la vida me ha puesto un gran reto. Mi única hermana está luchando contra el cáncer. Les adjunto la liga para apoyarla en esta meta para poder sanar y seguir disfrutando la vida juntas. Gracias de antemano por su ayuda”, precisó.

El pasado 3 de marzo, la actriz afirmó que seguían rezando por su salud y que pedía oraciones para ella.

“Seguimos rezando por ti Yovankita, por el gran ser humano que conocemos, que tanto nos has dado… Te amo tanto, no imagino la vida sin ti. Dios lo sabe… Gracias por todo tu amor, cúrate, vamos con todo”, sentenció.