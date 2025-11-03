Actriz habla de la muerte de su hermana, presentadora de Primer Impacto: no notó que pedía ayuda

Mónika Sánchez se sinceró sobre la muerte de su hermana como nunca antes. Yovanka Sánchez, presentadora de Primer Impacto, perdió la vida a causa de cáncer en marzo de 2024.

La actriz de Amores Verdaderos reconoció en el programa de radio de Marco Antonio Regil haberse sentido culpable por la muerte de su hermana por meses.

“Mi mamá que está viendo el programa te podría decir ahorita que ella pidió ayuda a su manera… que a veces no sabemos leer las señales… Ahí es donde viene el remordimiento de todos, de las amigas, de mi mamá, mía, de los hijos, del exmarido… cómo no nos dimos cuenta de que ella estaba pidiendo ayuda pero a su forma, como siempre con mucho orgullo”, declaró el 3 de noviembre.

“Tratando de mantener su dignidad porque fue digna hasta el final… Nunca lloró, nunca dijo: ‘Tengo miedo, no me quiero morir, qué es esto, qué me pasó, por qué yo’, nunca dijo eso”, agregó.

De acuerdo con Mónika Sánchez, la periodista “nunca” dejó que su familia la supiera enferma. Incluso, resaltó que fueron sus sobrinos quienes le informaron sobre la presencia de “una bolita” en uno de los senos de su mamá.

“Los niños me dicen: ‘Oye, Moni, el otro día fuimos a la playa con mi mamá y le vimos una bolita muy rara en el seno a través del bikini’ (…) ‘Oye, Yovanka, que los niños están preocupados porque te vieron algo… Ah, no, no es nada, es que me di un golpe, pero no es nada’”, recordó.

“Pero ¿qué pasa? Que claro, ella dice eso, pasa el tiempo y los niños me vuelven a decir que la vieron en la playa y que ahora la bolita se veía de un color muy raro… Ahí como que ya nos empezamos a preocupar”, dijo.

Mónika Sánchez sintió culpa

Finalmente, la actriz de telenovelas reconoció que por meses sintió culpa por la muerte de su hermana, pues tuvo la sensación que pudo haber “haber hecho más” por ella.

“El cáncer tiene algo que, me lo dijo mi mejor amiga, que también perdió a su hermana de cáncer y me dijo, cuando todo esto empezó, me dijo, ‘Hay algo que el cáncer te regala dentro de lo terrible que es y te da tiempo a cerrar círculos y a cerrar situaciones’ y yo con mi hermana, cuando la vi así de mal (…) le dije: ‘Por favor, perdóname todos mis errores’ y ella me dijo: ‘Perdóname tú a mí’, entonces, nos dio tiempo a cerrar muchos círculos”, contó.

“Yo traté de que ella cerrara… porque mi anhelo era: este tumor que tiene ella es por tanta energía negativa que acumuló durante estos 4 años de toda su crisis, de todo su divorcio, de toda su culpa que ella siente, de todas sus malas decisiones, de todo lo que ha vivido de situaciones que se enfrentó con gente que a lo mejor la lastimó… Entonces, yo quería que ella sanara, que sanara”, continuó.

“Yo vi su último aliento, creo, no sé si te he contado que le canté el marinero en el momento que se estaba yendo. Entonces, creo que se fue en paz y además se fue esperanzada. No se dio cuenta que se estaba muriendo”, sentenció.