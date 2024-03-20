Actriz de ‘Amores verdaderos’ da el último adiós a ser querido tras repentina muerte

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Mónika Sánchez, actriz de ‘Amores verdaderos’, vivió la dolorosa pérdida de su hermana Yovanka Sánchéz el 13 de marzo pasado. En los días posteriores al fallecimiento, compartió con profunda tristeza la forma en que se despidieron de su ser querido

Así despidió actriz de ‘Amores verdaderos’ a su ser querido

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de telenovelas compartió una fotografía conmovedora de la forma en se despidieron de su ser querido.

Fue mediante una ceremonia que tuvo lugar frente al mar, donde colocaron una imagen de su hermana Yovanka Sánchez, rodeada de flores lilas y rosas.

“Despidiéndote, empezando a caminar sin ti. Yovanka Sánchez, creaste y contaste tantas bellas historias. Estamos llenos de luz. Gracias a ti, Hermanita. Te amo", señaló Mónika Sánchez como descripción de la publicación.

La actriz de la telenovela ‘Amores Verdaderos’, que puedes ver en ViX, compartió este emotivo momento con sus seguidores.

Hermana de atriz de ‘Amores verdaderos’ murió de cáncer

Mónika Sánchez, quien también participó en ‘Mi camino es amarte’, confirmó el 13 de marzo pasado que su hermana Yovanka Sánchez falleció después de ser diagnosticada con cáncer un mes antes.

En un emotivo mensaje, la actriz expresó: "La Mariposa ya está volando hacia el cielo. Te extrañamos intensamente. Nada será igual nunca. Te amamos, Yovi".

Días antes de la muerte de su hermana, Mónika Sánchez compartió que jamás perdieron la esperanza y rezaron por que su hermana sanara y por el ser humano que era.

"Te amo tanto. No imagino la vida sin ti, Dios lo sabe y él nos guiará. Gracias por todo tu amor. ¡Cúrate! Vamos con TODO", señaló la actriz de telenovelas.