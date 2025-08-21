Millie Bobby Brown

Actriz de ‘Stranger Things’ se convierte en mamá a los 21 años: adoptó una niña

Millie Bobby Brown le dio la bienvenida a su primer bebé. La estrella de ‘Stranger Things’ y su esposo, Jake Bongiovi, compartieron la noticia a meses de celebrar su primer aniversario de bodas.

Por:
Elizabeth González.
Millie Bobby Brown se convirtió en mamá a los 21 años. La actriz de ‘Stranger Things’ y su esposo, Jake Bongiovi, le dieron la bienvenida a su primer bebé a unos meses de celebrar su primer aniversario de bodas.

La pareja compartió la feliz noticia en sus redes sociales, donde revelaron que a través de un proceso de adopción se convirtieron en papás de una niña.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, escribieron este 21 de agosto.

Los famosos no dieron más detalles sobre este proceso. Sin embargo, aseguraron que se encontraban “emocionados”.

“Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad”, agregaron.

“Y de repente somos tres. Con amor, Millie and Jake Bongiovi”, sentenciaron en su publicación, donde se aprecia la imagen de un árbol creciendo.

Apenas en marzo pasado, Millie Bobby Brown se sinceró sobre su deseo de convertirse en madre joven, tal como la suya lo había hecho.

“Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ¿sabes?, ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake”, dijo en el podcast ‘Smartless’. “Desde pequeña, le decía a mi mamá: ‘Muñequitas’. Quería ser mamá, igual que mi mamá lo fue conmigo”, dijo.

“Mi abuela fue una parte fundamental de mi vida. Así que, sí, Jake sabe lo importante que es para mí y, por supuesto, quiero centrarme en consolidarme como actriz y productora, pero también creo que formar una familia es fundamental para mí (…) Es algo muy importante. Jake me decía: 'No podemos hacerlo hasta que nos casemos'. Así que esa era su idea".

Su boda con el hijo del cantante Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en secreto en mayo de 2024, tan solo dos años después de que surgieran rumores de su romance.

Su boda se realizó en Villa Cetinale, Italia, entre familiares y amigos cercanos. Las fotos de la íntima boda fueron compartidas por la propia actriz en Instagram, donde resaltó su amor por el hijo del cantante Jon Bon Jovi.

“Por siempre y para siempre”, escribió al pie de las fotografías donde luce un vestido blanco de la diseñadora Galia Lahav.


