Protagonista de ‘Pedro, El Escamoso’ y esposa sufren la muerte de su “hijo”: “Siempre te amaremos”

Video Miguel Varoni se reencontró con Sandra Reyes en Pedro El Escamoso antes de morir: así fue el momento

Miguel Varoni, protagonista de la exitosa telenovela ‘Pedro, El Escamoso’, y su esposa, Catherine Siachoque, se encuentran de luto tras una irreparable pérdida.

Ha sido la actriz quien dio a conocer vía Instagram la lamentable noticia del fallecimiento de su perrito Yago, un pastor alemán de pelaje miel.

PUBLICIDAD

“Siempre te amaremos. Se nos va un pedazo del alma… cómo duele”, escribió ella en su mensaje, el cual contiene varios emojis de corazón roto.

La colombiana acompañó sus palabras con una serie de fotografías en las que aparece el canino durante las diferentes etapas de su existencia.

Ante lo ocurrido, amigos famosos, como Marjorie de Sousa, María Celeste Arrarás, Natalia Ramírez y Matías Novoa, les externaron sus condolencias.

“¡Te mando un gran abrazo mi ‘Cathy’, a ti y a Miguel!”, anotó Aylin Mujica en la sección de comentarios del ‘post’.

Catherine Siachoque, esposa de Miguel Varoni, anunció la muerte de su perrito Yago. Imagen Catherine Siachoque/Instagram

De acuerdo con Vea, de El Espectador, la pareja adoptó a Yago en enero de 2005, cuando ya residían en Miami, Florida.

El nuevo cachorrito llegó para aumentar su familia, en la que ya contaban con Vicky, una hembra de la misma raza, pues es la favorita del intérprete, reporta el medio.

Catherine Siachoque no tiene hijos, pero considera a sus mascotas como tales

Durante uno de los episodios de ‘Secretos de villanas’, Catherine Siachoque le dijo a Laura Flores que ella tenía “hijos perros”, pero no humanos.

“La verdad no fue como algo que yo hubiera soñado en la vida”, explicó acerca de la razón por la que no fue mamá.

La próxima estrella de ‘Amanecer’, producción de Juan Osorio, detalló que Miguel Varoni, al que “Dios le tiene destinado”, tampoco anhelaba ser papá.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque sufrieron al despedir a Vicky

En febrero de 2021, Miguel Varoni comunicó a su público el deceso de Vicky por medio de una emocional misiva en la red social.

PUBLICIDAD

“Siento un vacío en el corazón que sólo puedo llenar con los recuerdos que me dejó. Gracias por escogerme, Vicky… Te amo y te amaré siempre”, expresó.

Al momento, el también director de televisión no se ha pronunciado en la plataforma digital sobre la partida de Yago.