Michelle Renaud responde tajante a quienes no le “dan ni un año” a su amor con Matías Novoa

La actriz habló sobre los retos que han enfrentado como pareja en tan poco tiempo de relación y responde a quienes no creen que su amor perdure.

Por:Paulina Flores
Video Michelle Renaud muestra la carita de su bebé arcoíris por primera vez

A un par de meses de que den la bienvenida a su primer hijo en común, Michelle Renaud habló sobre los retos que ha enfrentado junto a Matías Novoa como pareja en tan poco tiempo de relación.

Durante su presencia en el más reciente episodio del podcast Conquista Tu Mundo de Johnny Abraham, la estrella de telenovelas como La Herencia e Hijas de la Luna respondió a quienes piensan que su matrimonio no perdurará.

Michelle Renaud habla de lo rápido que formó una familia con Matías Novoa

La mamá de Marcelo, de 7 años, reflexionó desde sus primeras relaciones hasta encontrarse con el protagonista de Marea de pasiones durante la grabación de una película.

La actriz contó que desde el inicio tanto ella como Matías tenían claro lo que buscaban en una pareja, por lo que el camino hacía un mismo objetivo comenzó de forma muy rápida.

"En el poco tiempo que llevamos juntos, la vida nos ha puesto muchísimos retos y muchísimas bendiciones que al final las hemos ido sorteando como pareja que nos han fortalecido mucho”, comentó.

La actriz, de 35 años, compartió las reflexiones que han hecho sobre lo mucho que han vivido en menos de dos años de relación.

“Muchas veces hemos hecho este acto de conciencia de 'qué loco todo lo que la vida nos ha puesto a vivir' como si lo que teníamos que vivir en 10 años, la vida de pronto dijo 'ya estás con la persona correcta, pónganse al día, vamos a vivirlo", expresó Renaud.

Michelle Renaud responde a quienes creen que su amor terminará pronto

El conductor del podcast aplaudió las alternativas que los actores han encontrado para solucionar los retos en los que se han enfrentado como pareja cuestionándola sobre el secreto detrás de su matrimonio.

"¿Qué le dirías a la gente que está escuchando y dice 'ay, el amor es puro cuentos de hadas, todos son iguales'?", preguntó Johnny.

La actriz destacó que las personas que dudan sobre la estabilidad en una relación ajena están reflejando en sus malos comentarios parte de su personalidad o miedos.

"Me encanta que las personas que piensan eso son las personas que luego subo una foto con Mati o cualquier cosa y ponen 'les doy un año para que se separen', 'en dos días ya van a terminar', 'esta se está metiendo con otro' siempre están estos comentarios", comenzó.

La actriz instó a quienes creer que su amor terminará pronto a la introspección pues mucho de los juicios que emiten pueden venir de experiencias propias.

"Yo les diría obsérvate, es que todo se puede. De verdad todo lo que anhelas lo puedes lograr, pero sí es un trabajo difícil voltear a verte a ti, estas personas que están atacando al prójimo, voltea a verte, ve toda la energía que están gastando en criticar al otro... en tener miedos. Habla con tu miedo, conviértete en esa persona. Todas esas etiquetas, esos juicios, encuéntralos en ti y sana porque viene de ti", respondió.

FamososMichelle RenaudMatías Novoa

