Michelle Renaud confiesa cómo es su relación con la ex de Matías Novoa

Michelle Renaud se sinceró por fin sobre la relación que lleva con María José Magán, expareja de Matías Novoa y madre de su primer hijo.

Fue durante su participación en el podcast ‘Me late ser humano’ de Irán Castillo y Pepe Ramos que la actriz detalló lo que piensa de la actriz, quien fue pareja del chileno de 2009 a 2011.

Afirmó que desde un inicio existió un respeto mutuo y ella ha tratado de honrar la maternidad Magán, por lo que reveló que incluso ha hablado directamente con ella asuntos de su hijastro Axel.

“Con Axel y su mamá lo más importante es el respeto y no me refiero nada más a saludarla bien, sino voy a honrar mi maternidad, honrando la de ella; entonces cuando hay un tema con Axel lo platico con Matías, pero si es necesario le escribo directo y le habló a ella, se lo comento porque es la mamá y le tengo que dar ese lugar”, precisó.

Michelle Renaud, quien contrajo nupcias con Matías Novoa en diciembre pasado, reveló que ha hecho una buena mancuerna con María José Magán, pero también le ha establecido que hay límites.

“Le he dado carta abierta de ‘lo que tú necesites que yo haga con tu hijo cuando esté conmigo, siempre lo voy a hacer’, siempre teniendo respeto y sabiendo que hay límites, yo no me meto en la educación en su casa, ni diciéndole cómo lo debe de hacer en su casa, como tampoco quiero que nadie se meta en cómo lo tenemos que hacer”, expresó.

La protagonista de telenovelas aseguró que ella jamás le “hablará mal a Axel de su mamá” y que tampoco busca sustituirla, simplemente se trata de sumar a la vida del pequeño de 12 años.

Hijo de Matías Novoa considera a Michelle Renaud su segunda mamá

En la misma charla, Michelle Renaud reveló que Axel y ella tienen una conexión especial y recordó las muestras de cariño que él ha tenido con ella, pues la considera una segunda mamá.

“Me volteo con Axel y le digo ‘ya me tienes que hacer caso porque ya soy tu madrastra’ y me dice ‘no, madrastra se escucha horrible, eres mi segunda mamá’... Hace poco me dijo ‘cuando tenga mis hijos te van a poder decir abuela’, me lo quería comer a besos”, narró con una sonrisa.

La actriz destacó que el primogénito de Matías Novoa sabe que ella lo único que quiere es que se sienta tan pleno y amado como su propio hijo Marcelo.

“ Él sabe perfecto que Michelle respeta el lugar de su mamá, que yo no quiero jugar a ser la mamá de todos, yo lo único que quiero es que cuando Axel esté en mi casa se sienta tan pleno y contenido como Marcelo y no de ‘como yo no soy el hijo de Mich a mí me tratan distinto’”, sentenció.

Ante su declaración, Michelle Renaud reveló que la ex del actor debe estar tranquila porque ella también ya forma parte de su vida.