Matías Novoa muestra a Michelle Renaud en bikini luciendo los últimos meses de embarazo

El protagonista de 'Marea de pasiones' presumió cuánto ha crecido la pancita de embarazo de su esposa Michelle Renaud.

Matías Novoa dejó ver en redes sociales a Michelle Renaud presumiendo en bikini su pancita de embarazo en la recta final de la dulce espera.

¿Cuándo nace el bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa?

Matías Novoa dijo estar atravesando por una de las mejores etapas de su vida pues además del inminente estreno de su nuevo protagónico en ‘Marea de pasiones’, por Las Estrellas, el actor está a unos cuantos meses de dar la bienvenida a su segundo hijo, el primero al lado de su esposa, Michelle Renaud.

Es tal la emoción del actor que el pasado fin de semana publicó una serie de fotografías en las que presumió a su familia y a su esposa posando en bikini con una pancita que refleja el último trimestre de embarazo en el que se encuentra.

“Un fin de semana con mis amores...”, escribió como descripción de la publicación en Instagram en la que también aparecen Axel, hijo que Matías tuvo con la también actriz María José Magán; y Marcelo, hijo de Renaud con su exesposo, Josué Alvarado.

Michelle Renaud en sus últimos meses de embarazo. <br>
Michelle Renaud en sus últimos meses de embarazo. <br>
Imagen Matías Novoa/Instagram


De acuerdo con lo que Michelle contó en entrevista con la revista ‘Caras’, se espera que Milo, como nombraron a su nuevo bebé, llegue antes de que comience el segundo semestre del año.

"Yo quiero que nazca el 21 de junio. Es luna llena y es la fecha en que murió mi mamá. Entonces, podría ser Géminis como su padre, dragón del año chino como su madre y compartiendo una pecha especial con su abuela", dijo la actriz y es que Matías Novoa cumple años el 14 de junio.

Michelle Renaud dice si buscará a la niña y qué piensa de que llamen a su hijo ‘bebé arcoíris’

Durante la presentación de la telenovela ‘Marea de pasiones’, el pasado 29 de febrero, Michelle estuvo acompañando a su esposo y platicó con la prensa sobre sus deseos de convertirse en mamá de una niña, dejando abierta la posibilidad de agregar, más adelante, un miembro más a la familia.

"Yo quería una niña, le dije 'Ay, Matí, tanta testosterona nada más nos sale niño'. No sé, no sé (si buscaremos a la niña) yo creo que ya con tres tenemos. Ya la vida dirá si me manda la niña o no, ya, si no, serán las novias de mis niños, mis niñas, pero sí estoy muy contenta por eso no es que no extrañe los escenarios, es que ahorita mi escenario perfecto es la vida que estoy teniendo", destacó.

Sobre la manera en la que han llamado a su hijo, Milo, quien nacerá luego de la pérdida de un bebé, Michelle Renaud se mostró conmovida pues dijo, su "bebé arcoíris" ha llegado a revolucionar sus vidas.

"Ya lo hemos leídos en todos lados, y Matí y yo dijimos 'qué cosa tan bonita' porque para mí el arcoíris es mágico y la verdad es que este bebé arcoíris sí ha traído una revolución enorme algo que también se me hace bien bonito porque de verdad que cada bebé que llega, en nuestro caso fue distinto, porque ya teníamos pensado un nombre para el otro bebé y teníamos pensado mil cosas para el otro bebé y uno pensaría que cuando lo pierde el otro pues 'le ponemos el mismo nombre' y es como 'no', ya tuvimos a nuestro bebecito que no está aquí pero sí existe y este bebé trae otra información, dicen que los bebés escogen su nombre y sí, yo nunca había escogido el nombre de Milo ni lo había escuchado, hay muchas cosas que este bebé nos está trayendo que Matí ni yo nos imaginamos", finalizó en el video publicado el pasado 3 de marzo en el canal de ‘Lo escuché… con Alan Morales’ en YouTube.

