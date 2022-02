Michelle Renaud aclara si su hijo Marcelo debutará en las telenovelas

"La verdad es que nunca me ha gustado mucho que los niños estén en un ambiente de adultos tan chiquitos, y mucho menos trabajando. Yo creo que, así como que Marcelo esté en una novela o algo no creo, pero la verdad no he estado en ese momento. Ahorita te puedo decir misa o igual lo veo tan feliz y emocionado, que le digo 'ok, pero haces tareas' y si se compromete a cosas y negociamos podría ser, pero ahorita te digo que no", señaló la actriz.