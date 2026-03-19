Michelle Galván Michelle Galván está embarazada y revela cómo supo el sexo de su bebé: así fue su gender reveal La presentadora de Primer Impacto compartió detalles poco conocidos de su fiesta de revelación de género. Michelle Galván espera a su segundo bebé, fruto de su relación con Andrés Asion.



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Video Michelle Galván compartió cómo fue el ‘gender reveal’ del bebé que espera junto a Andrés Asion

Michelle Galán está embarazada y reveló cómo supo que se convertiría en mamá de un niño. La presentadora de Primer Impacto compartió detalles poco conocidos de su gender reveal, celebrado meses atrás, junto a su familia y amigos más cercanos.

“Así viví uno de los momentos más mágicos de mi vida”, escribió la comunicadora mexicana este 19 de marzo.

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Michelle Galván compartió que durante su gender reveal tuvo dos cambios de vestuario. El primero, un vestido blanco, y el segundo, uno acorde al sexo de su bebé.

“Llegué vestida de blanco pero con dos vestidos, uno rosa y uno azul para saber al final del #genderreveal cuál iba a contar nuestra historia”, confió.

“Y al final, cuando supe que eras, me cambié al color de tu llegada, para celebrar el amor infinito que ya siento por ti”, dijo.

Así llegó Michelle Galván a su fiesta de revelación de género. Imagen Michelle Galván / Instagram



Al final de su mensaje, Michelle Galván a gradeció a sus cómplices, quienes la ayudaron a lograr a que el evento fuera “increíble”.

“Gracias a quienes me ayudaron y formaron parte de este momento tan increíble, que incluso la futura hermana mayor disfrutó de inicio a fin”, sentenció refiriéndose a Megan.

El outfit final de la presentadora fue de color azul. Imagen Michelle Galván / Instagram

Así reveló Michelle Galván su embarazo

Durante la transmisión de Primer Impacto del 5 de marzo, Michelle Galván reveló su embarazo en compañía de su hija, Megan, y de su novio, Andrés Asion.

“¡Estoy muy feliz porque voy a tener un hermanito!”, dijo Megan al mismo tiempo en que Michelle mostraba por primera vez su abultada pancita.

“Estamos muy muy felices… Ya escucharon a mi hija Megan que, como ustedes saben, ha sido la respuesta de muchas oraciones que muchos sintieron… Han pasado 6 años de ese milagro y ya hasta va a la primaria”, dijo y enseguida reveló que el nuevo miembro de su familia sería un varón.

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Al mismo tiempo en que Michelle Galván compartía la noticia de su embarazo en Primer Impacto, en People en Español se revelaban sus primeras fotografías y más detalles de su dulce espera.