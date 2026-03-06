Michelle Galván ¿Boda en puerta? Novio de Michelle Galván revela si se casará con ella tras anunciar embarazo La presentadora de Primer Impacto está en espera de su segundo bebé, fruto de su relación con el corredor de bienes raíces, Andrés Asion.



Michelle Galván está embarazada de su segundo bebé, fruto de su relación con el corredor de bienes raíces, Andrés Asion. Tras dar a conocer que están próximos a convertirse en padres, el novio de la presentadora de Primer Impacto reveló si tienen planes de boda.

“La fecha está próxima, pero por ahora estamos disfrutando el proceso que estamos pasando con este bebé”, declaró el corredor de bienes raíces a People el 6 de marzo.

Para Michelle Galván el matrimonio no garantiza felicidad

Aunque el novio de Michelle Galván no descartó en un futuro celebrar una boda con la presentadora de Primer Impacto, ella dejó claro que “un matrimonio no garantiza la unión ni la felicidad”.

“Esa es la respuesta de Andrés, y mi respuesta sería que un matrimonio no garantiza la unión ni la felicidad, y una firma tampoco te da la garantía de cumplir los acuerdos que se tienen o que se deben tener en una pareja”, resaltó.

“Para mí, la estabilidad en todos los sentidos que tengo con Andrés, la tranquilidad que me da, la lealtad y la presencia en todos los sentidos me llena muchísimo. Entonces sí, para mí es importante primero cómo estamos nosotros, más allá de lo que venga, más allá de una firma o de una fiesta, porque la fiesta termina, pero los acuerdos y los compromisos son los que se mantienen”, agregó.

En ese sentido, Michelle Galván reveló que algo que ha funcionado en su relación con Andrés Asion han sido “los acuerdos” de pareja que establecieron desde el primer día de su relación.

“Yo creo que eso es lo que ha funcionado en nuestra relación también: los acuerdos que hicimos o que hacemos como pareja todos los días, porque se trata de decirnos sí todos los días. Han funcionado perfecto, a pesar de las hormonas que ahora me invaden”, dijo.

Por último, Michelle Galván compartió que “un reto” importante en su relación con Asion ha sido “la diferencia de culturas” en “cuanto al idioma”.