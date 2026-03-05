Michelle Galván Michelle Galván está embarazada: así reveló el sexo de su bebé, ¿es niño o niña? La presentadora de Primer Impacto sorprendió al revelar que está a la espera de su segundo bebé, fruto de su relación con Andrés Asion.



¡Michelle Galván está embarazada! Este jueves 5 de marzo, la presentadora de Primer Impacto, dio a conocer que está a la espera de su segundo bebé, fruto de su relación con Andrés Asion.

“La verdad que este bebé es tan inesperado, pero tan deseado a la vez. Porque imagínate, es mi niño y viene a transformarnos la vida”, dijo a People.

El embarazo de la presentadora también fue una sorpresa para su novio, quien reveló a la publicación que deseaba convertirse en padre. Incluso, describió el momento como un sueño hecho realidad.

“Me siento que estoy en una nube, la verdad es que he querido tener un hijo por mucho tiempo, y ha sido una felicidad increíble”, dijo.

Así anunció Michelle Galván su embarazo. Imagen People en Español / Instagram

¿Bebé de Michelle Galván es niño o niña?

Andrés Asion reveló a la misma publicación que fue en pleno Día de Reyes cuando Michelle Galván lo sorprendió con una prueba de embarazo positiva, la cual colocó dentro de una caja de cámaras Nest.

“Es una felicidad impresionante para mí y para la familia. Yo tengo una familia muy grande, y todo el mundo está tan feliz y tan alegre, ¡es niño!, es un varoncito”, celebró.

Por último, Michelle Galván reveló que una de las más emocionadas por su embarazo es su hija Megan, quien ya “se duerme rezando por su hermanito”.

“Megan todos los días reza por su hermanito. Y agradece. Se duerme rezando por su hermanito. Y se levanta agradeciendo por su hermanito. Va a ser la mejor hermana mayor del mundo”, sentenció.

Michelle Galván será mamá de un niño. Imagen Univision

Así reveló su embarazo en Primer Impacto

Este jueves 5 de marzo, la hija de Michelle Galván sorprendió al aparecer en la emisión de Primer Impacto, donde reveló su emoción por convertirse en hermana mayor.

“¡Estoy muy feliz porque voy a tener un hermanito!”, dijo Megan.