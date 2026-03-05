Michelle Galván

Michelle Galván está embarazada: así reveló el sexo de su bebé, ¿es niño o niña?

La presentadora de Primer Impacto sorprendió al revelar que está a la espera de su segundo bebé, fruto de su relación con Andrés Asion.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Michelle Galván publica primera foto con el galán con el que la relacionan: quién es él

¡Michelle Galván está embarazada! Este jueves 5 de marzo, la presentadora de Primer Impacto, dio a conocer que está a la espera de su segundo bebé, fruto de su relación con Andrés Asion.

“La verdad que este bebé es tan inesperado, pero tan deseado a la vez. Porque imagínate, es mi niño y viene a transformarnos la vida”, dijo a People.

PUBLICIDAD

El embarazo de la presentadora también fue una sorpresa para su novio, quien reveló a la publicación que deseaba convertirse en padre. Incluso, describió el momento como un sueño hecho realidad.

“Me siento que estoy en una nube, la verdad es que he querido tener un hijo por mucho tiempo, y ha sido una felicidad increíble”, dijo.

Así anunció Michelle Galván su embarazo.
Así anunció Michelle Galván su embarazo.
Imagen People en Español / Instagram

Más sobre Michelle Galván

Michelle Galván publica primera foto con el galán con el que la relacionan: quién es él
0:51

Michelle Galván publica primera foto con el galán con el que la relacionan: quién es él

Univision Famosos
Tekashi abandona entrevista cuando Michelle Galván le pregunta sobre los pleitos con Yailin: video
0:54

Tekashi abandona entrevista cuando Michelle Galván le pregunta sobre los pleitos con Yailin: video

Univision Famosos
Michelle Galván revela los "ingredientes perfectos" de su matrimonio: así aparece al lado de su esposo 
1:02

Michelle Galván revela los "ingredientes perfectos" de su matrimonio: así aparece al lado de su esposo 

Univision Famosos
Michelle Galván revela en qué gasta su dinero: es “mi pecado”
1:01

Michelle Galván revela en qué gasta su dinero: es “mi pecado”

Univision Famosos
La graciosa reacción de 'Baby Megan' a la inesperada visita de un pavo real en su jardín
1:27

La graciosa reacción de 'Baby Megan' a la inesperada visita de un pavo real en su jardín

Univision Famosos
Baby Megan recibe con gritos a su abuela y su comportamiento hace llorar a sus fans
1:23

Baby Megan recibe con gritos a su abuela y su comportamiento hace llorar a sus fans

Univision Famosos
Michelle Galván cambió de look y dijo que por fin tiene el estilo que quería desde hace tiempo
1:41

Michelle Galván cambió de look y dijo que por fin tiene el estilo que quería desde hace tiempo

Univision Famosos
'Baby Megan' se "porta muy mal" y Michelle Galván la deja en evidencia
1:32

'Baby Megan' se "porta muy mal" y Michelle Galván la deja en evidencia

Univision Famosos
La hija de Michelle Galván se decepciona con los dulces de Harry Potter: le tocó uno de "huevo roto"
1:37

La hija de Michelle Galván se decepciona con los dulces de Harry Potter: le tocó uno de "huevo roto"

Univision Famosos
Hija de Michelle Galván está 'furiosa' con el hijo de Marjorie de Sousa: hasta dijo que es "peligroso"
1:42

Hija de Michelle Galván está 'furiosa' con el hijo de Marjorie de Sousa: hasta dijo que es "peligroso"

Univision Famosos

¿Bebé de Michelle Galván es niño o niña?

Andrés Asion reveló a la misma publicación que fue en pleno Día de Reyes cuando Michelle Galván lo sorprendió con una prueba de embarazo positiva, la cual colocó dentro de una caja de cámaras Nest.

“Es una felicidad impresionante para mí y para la familia. Yo tengo una familia muy grande, y todo el mundo está tan feliz y tan alegre, ¡es niño!, es un varoncito”, celebró.

Por último, Michelle Galván reveló que una de las más emocionadas por su embarazo es su hija Megan, quien ya “se duerme rezando por su hermanito”.

“Megan todos los días reza por su hermanito. Y agradece. Se duerme rezando por su hermanito. Y se levanta agradeciendo por su hermanito. Va a ser la mejor hermana mayor del mundo”, sentenció.

Michelle Galván será mamá de un niño.
Michelle Galván será mamá de un niño.
Imagen Univision

Así reveló su embarazo en Primer Impacto

Este jueves 5 de marzo, la hija de Michelle Galván sorprendió al aparecer en la emisión de Primer Impacto, donde reveló su emoción por convertirse en hermana mayor.

“¡Estoy muy feliz porque voy a tener un hermanito!”, dijo Megan.

“Estamos muy muy felices… Ya escucharon a mi hija Megan que, como ustedes saben, ha sido la respuesta de muchas oraciones que muchos sintieron… Han pasado 6 años de ese milagro y ya hasta va a la primaria”, sentenció Michelle.

Relacionados:
Michelle GalvánEmbarazoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX