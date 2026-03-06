Michelle Galván

Hija de Michelle Galván conmueve con lo que hace día y noche tras saber que será hermana mayor

La presentadora de Primer Impacto está embarazada de su segundo bebé y Megan, su hija mayor, es la más emocionada ante la llegada de su hermanito.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Michelle Galván está embarazada y revela el sexo de su bebé: “Viene a transformarnos la vida”

Michelle Galván sorprendió al revelar lo que hace su hija Megan tras saber que será hermana mayor. La presentadora de Primer Impacto está embarazada de su segundo bebé, fruto de su relación con el empresario Andrés Asion.

“Megan todos los días reza por su hermanito. Y agradece. Se duerme rezando por su hermanito y se levanta agradeciendo por su hermanito. Va a ser la mejor hermana mayor del mundo”, contó a People en Español este 5 de marzo.

PUBLICIDAD

La presentadora compartió que Megan “está muy emocionada” porque tendrá un hermano varón. Incluso, adelantó que ya está buscándole nombre.

“Está muy emocionada. Cada vez que me ve la panza, me levanta la blusa, me da un beso y le habla. Y ella deseaba que fuera niño, obviamente. Ya le tiene varios nombres; le llama por varios nombres y le canta”, dijo.

Más sobre Michelle Galván

Michelle Galván embarazada, ¿quién es el papá de su hijo?
1:00

Michelle Galván embarazada, ¿quién es el papá de su hijo?

Univision Famosos
Michelle Galván está embarazada y revela el sexo de su bebé: “Viene a transformarnos la vida”
0:53

Michelle Galván está embarazada y revela el sexo de su bebé: “Viene a transformarnos la vida”

Univision Famosos
Michelle Galván está embarazada: así reveló el sexo de su bebé, ¿es niño o niña?
2 mins

Michelle Galván está embarazada: así reveló el sexo de su bebé, ¿es niño o niña?

Univision Famosos
Michelle Galván publica primera foto con el galán con el que la relacionan: quién es él
0:51

Michelle Galván publica primera foto con el galán con el que la relacionan: quién es él

Univision Famosos
Tekashi abandona entrevista cuando Michelle Galván le pregunta sobre los pleitos con Yailin: video
0:54

Tekashi abandona entrevista cuando Michelle Galván le pregunta sobre los pleitos con Yailin: video

Univision Famosos
Michelle Galván revela los "ingredientes perfectos" de su matrimonio: así aparece al lado de su esposo 
1:02

Michelle Galván revela los "ingredientes perfectos" de su matrimonio: así aparece al lado de su esposo 

Univision Famosos
Michelle Galván revela en qué gasta su dinero: es “mi pecado”
1:01

Michelle Galván revela en qué gasta su dinero: es “mi pecado”

Univision Famosos
La graciosa reacción de 'Baby Megan' a la inesperada visita de un pavo real en su jardín
1:27

La graciosa reacción de 'Baby Megan' a la inesperada visita de un pavo real en su jardín

Univision Famosos
Baby Megan recibe con gritos a su abuela y su comportamiento hace llorar a sus fans
1:23

Baby Megan recibe con gritos a su abuela y su comportamiento hace llorar a sus fans

Univision Famosos
Michelle Galván cambió de look y dijo que por fin tiene el estilo que quería desde hace tiempo
1:41

Michelle Galván cambió de look y dijo que por fin tiene el estilo que quería desde hace tiempo

Univision Famosos

“Está sumamente emocionada. Ella es la persona más feliz de que va a tener un hermanito y de que va a tener compañía. Porque nuestra familia viene a completarse con este bebé”, sentenció.

Megan será hermana mayor.
Megan será hermana mayor.
Imagen Michelle Galván Instagram / Pao Rojas Instagram

Así reveló Michelle Galván su embarazo

Durante la transmisión de Primer Impacto de este 5 de marzo, Michelle Galván reveló su embarazo en compañía de su hija, Megan, y de su novio, Andrés Asion.

“¡Estoy muy feliz porque voy a tener un hermanito!”, dijo Megan al mismo tiempo en que Michelle mostraba por primera vez su abultada pancita.

“Estamos muy muy felices… Ya escucharon a mi hija Megan que, como ustedes saben, ha sido la respuesta de muchas oraciones que muchos sintieron… Han pasado 6 años de ese milagro y ya hasta va a la primaria”, dijo y enseguida reveló que el nuevo miembro de su familia sería un varón.

Así se reveló que Michelle Galván será mamá de un niño.
Así se reveló que Michelle Galván será mamá de un niño.
Imagen Primer Impacto


Al mismo tiempo en que Michelle Galván compartía la noticia de su embarazo en Primer Impacto, en People en Español se revelaban sus primeras fotografías y más detalles de su dulce espera.

‘Baby Asion’ será el primer hijo en común entre Michelle Galván y Andrés Asion. Megan, es fruto del matrimonio que la presentadora sostuvo en el pasado con Fernando Guajardo.

Relacionados:
Michelle GalvánFamososEmbarazoHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX