Michelle Galván Hija de Michelle Galván conmueve con lo que hace día y noche tras saber que será hermana mayor La presentadora de Primer Impacto está embarazada de su segundo bebé y Megan, su hija mayor, es la más emocionada ante la llegada de su hermanito.



Video Michelle Galván está embarazada y revela el sexo de su bebé: “Viene a transformarnos la vida”

Michelle Galván sorprendió al revelar lo que hace su hija Megan tras saber que será hermana mayor. La presentadora de Primer Impacto está embarazada de su segundo bebé, fruto de su relación con el empresario Andrés Asion.

“Megan todos los días reza por su hermanito. Y agradece. Se duerme rezando por su hermanito y se levanta agradeciendo por su hermanito. Va a ser la mejor hermana mayor del mundo”, contó a People en Español este 5 de marzo.

La presentadora compartió que Megan “está muy emocionada” porque tendrá un hermano varón. Incluso, adelantó que ya está buscándole nombre.

“Está muy emocionada. Cada vez que me ve la panza, me levanta la blusa, me da un beso y le habla. Y ella deseaba que fuera niño, obviamente. Ya le tiene varios nombres; le llama por varios nombres y le canta”, dijo.

“Está sumamente emocionada. Ella es la persona más feliz de que va a tener un hermanito y de que va a tener compañía. Porque nuestra familia viene a completarse con este bebé”, sentenció.

Megan será hermana mayor. Imagen Michelle Galván Instagram / Pao Rojas Instagram

Así reveló Michelle Galván su embarazo

Durante la transmisión de Primer Impacto de este 5 de marzo, Michelle Galván reveló su embarazo en compañía de su hija, Megan, y de su novio, Andrés Asion.

“¡Estoy muy feliz porque voy a tener un hermanito!”, dijo Megan al mismo tiempo en que Michelle mostraba por primera vez su abultada pancita.

“Estamos muy muy felices… Ya escucharon a mi hija Megan que, como ustedes saben, ha sido la respuesta de muchas oraciones que muchos sintieron… Han pasado 6 años de ese milagro y ya hasta va a la primaria”, dijo y enseguida reveló que el nuevo miembro de su familia sería un varón.

Así se reveló que Michelle Galván será mamá de un niño. Imagen Primer Impacto



Al mismo tiempo en que Michelle Galván compartía la noticia de su embarazo en Primer Impacto, en People en Español se revelaban sus primeras fotografías y más detalles de su dulce espera.