Michelle Galván Michelle Galván celebra su baby shower, ¡su pancita ya está enorme!: fotos La presentadora de Primer Impacto se reunió con familiares y amigos para celebrar el próximo nacimiento de ‘Baby Asion’. Michelle Galván se encuentra en la recta final de su embarazo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Michelle Galván compartió cómo fue el ‘gender reveal’ del bebé que espera junto a Andrés Asion

Michelle Galván celebró su baby shower en la recta final de su embarazo. La presentadora de Primer Impacto se reunió este fin de semana con familiares y amigos para celebrar el próximo nacimiento de ‘Baby Asion’, quien podría llegar al mundo en agosto.

A través de Instagram, la periodista compartió fotografías de la íntima celebración, donde predominaron detalles en color azul, debido a que se convertirá en mamá de un niño.

PUBLICIDAD

Así fue el baby shower de Michelle Galván

Michelle Galván estuvo acompañada de Jackie Guerrido, Aylen del Toro, Karina Banda y Pamela Silva, quien es su compañera en Primer Impacto. Asimismo, se le pudo ver junto a su suegro, el papá de Andrés Asion.

Así fue el baby shower de Michelle Galván Imagen Michelle Galván / Instagram



De acuerdo con las imágenes compartidas por Galván, la celebración tuvo una temática estilo marinero, ya que en la decoración fueron incluidos pequeños veleros, anclas, timones, faros, estrellas de mar y hasta redes de pescar.

En cuanto al menú, los invitados tuvieron oportunidad de elegir entre una gran variedad de platillos como carne, pollo, salmón, ensaladas, arroces, así como una diversidad de dulces y bebidas.

Hasta el momento, ni Michelle Galván ni Andrés Asion han revelado el nombre de su bebé, a quien por ahora llaman cariñosamente 'Baby Asion'.

El bebé de Michelle Galván podría llegar al mundo en agosto. Imagen Michelle Galván / Instagram

Así anunció su embarazo

El 5 de marzo, durante la transmisión de Primer Impacto, Michelle Galván reveló que estaba embarazada en compañía de su hija, Megan, y de su novio, Andrés Asion,

“¡Estoy muy feliz porque voy a tener un hermanito!”, dijo Megan al mismo tiempo en que Michelle mostraba por primera vez su abultada pancita.

“Estamos muy muy felices… Ya escucharon a mi hija Megan que, como ustedes saben, ha sido la respuesta de muchas oraciones que muchos sintieron… Han pasado 6 años de ese milagro y ya hasta va a la primaria”, dijo y enseguida reveló que el nuevo miembro de su familia sería un varón.