Mhoni Vidente Mhoni Vidente reacciona a hospitalización de astróloga que la retó a pelear: “Dios me defiende” La astróloga cubana compartió qué le desea a Jessica Esotérica, quien en días pasados dijo que le gustaría que ambas se enfrentaran en el ring y actualmente está internada y “delicada” de salud.



Video Jessica Esotérica así retó a Mhoni Vidente a una pelea de box: ahora lucha por su vida

Mhoni Vidente reaccionó a que Jessica Esotérica, la astróloga que en días pasados aseguró que le gustaría enfrentarse a ella en una pelea, haya sido hospitalizada.

La tarde de este jueves 9 de abril, la también ‘influencer’ mexicana dio a conocer que se encontraba internada, a punto de ser ingresada al área de terapia intensiva.

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Ella detalló, además, que padece una “infección de tejidos blandos, que causa un choque séptico”, el cual “pone en peligro” su vida: “La verdad, no creo contarla”.

En días pasados, Jessica cobró relevancia en redes sociales y medios de comunicación porque afirmó que quería que la cubana fuera su contrincante en el ring del siguiente evento ‘Ring Royale’.

Mhoni Vidente afirma que “Dios” la “defiende”

Después de que trascendiera el delicado estado de Jessica Esotérica, Mhoni Vidente manifestó su pensar al respecto.

“Yo no hice nada. Dios me defiende. Esta señora cayó en el primer round y sin pelear. Que se recupere pronto”, escribió en un comentario dentro de la cuenta de Instagram de Univision Famosos.

Mhoni Vidente reacciona a hospitalización de Jessica Esotérica. Imagen Univision Famosos/Instagram

Con su mensaje, la excolaboradora de Hoy dejó claro que ya estaba enterada de las intenciones de su colega en el mundo de la astrología.

Previamente, la tarotista no se había pronunciado acerca del desafío que le lanzó la “Diva de la radio”, llamada así por su programa.

Piden oraciones para Jessica Esotérica

Hace algunas horas, Jessica Esotérica lanzó un comunicado en el que reafirmó que se “encuentra muy delicada”.

“Apóyenme a seguir orando por mi salud, mi caso está muy difícil y muy complicado”, expresó, agradeciendo igualmente a todos aquellos que intentaron verla.