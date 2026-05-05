Met Gala

Modelo que perdió sus piernas hace su debut triunfal en la Met Gala 2026: así lució

Lauren Wasser acudió por primera vez al importante evento. Ella lució un traje corto dorado con el que entró al tema de la velada, ‘La moda es arte’.

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Por:Dayana Alvino
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Video Met Gala 2026: las celebs comienzan a llegar a la alfombra roja

La reconocida modelo Lauren Wasser hizo anoche, a sus 38 años, su debut triunfal en la Met Gala 2026, considerada la velada más importante y exclusiva del mundo de la moda.

La también activista apareció en la ‘alfombra roja’, a las afueras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, con un, casi, ‘total gold look’.

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De acuerdo con Vogue, ella se sumó al tema ‘La moda es arte’ con un traje corto de dos piezas de lamé dorado de Prabal Gurung.

Complementó su atuendo con cadenas de diamantes superpuestas, anillos llamativos y un reloj de gran tamaño. Además, llevaba un pañuelo adornado anudado alrededor de su larga melena rubia.

Lauren Wasser en la Met Gala 2026.
Lauren Wasser en la Met Gala 2026.
Imagen Getty Images

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¿Qué le sucedió a Lauren Wasser?

Lauren Wasser contrajo, en octubre de 2012, síndrome de shock tóxico, el cual, según Mayo Clinic, es una complicación poco frecuente de ciertos tipos de infecciones bacterianas que puede ser potencialmente mortal.

En su caso, la enfermedad presumiblemente le dio a causa del uso de tampones. Ella acabó sufriendo un infarto masivo y desarrolló gangrena.

La afección afectó su pierna derecha con tanta gravedad que los médicos tuvieron que amputársela. Su pie izquierdo igualmente tuvo daños.

Aunque entonces optó por conservar la pierna izquierda, la perdió en 2018, algo para lo que, aseveró a People, ya estaba “preparada”.

Desde entonces, ella ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a concienciar sobre dicho padecimiento y a abogar por una mayor transparencia en los productos menstruales.

Reflexionando sobre cómo cambió su vida, ella compartió con The Independent en 2022: “Estoy muy orgullosa de lo lejos que he llegado y de haber sobrevivido a esa época, a esa oscuridad”.

“Tuve que soportar mucho dolor y sufrimiento… Estoy orgullosa de no haberme rendido y de no haber dejado que eso me impidiera vivir mi vida”, agregó.

“Un tampón casi me mata. Si no hubiera atravesado esa oscuridad, no estaría donde estoy ahora. Lo que he aprendido en este camino es a aceptar aquello que no te gusta de ti mismo, porque si lo aceptas y te sientes orgulloso de ello, nadie puede decir nada al respecto”, expresó.

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