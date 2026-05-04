Met Gala Met Gala 2026: lo más artístico y extravagante de la alfombra roja La noche de los Met Gala 2026 se lleva a cabo este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Estos son algunos de los looks más elegantes, creativos y hasta extravagantes donde el tema de este año es: La moda es arte.



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Video Met Gala 2026: las celebs comienzan a llegar a la alfombra roja

La Met Gala 2026 es uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda y, como cada año, se celebra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el primer lunes de mayo.

‘Costume Art’, en español, ‘La moda es arte’ es el ‘dress code’ de la edición 2026 y sus principales anfitriones son: Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, editora en jefe de la edición estadounidense de Vogue, quien desde 1999 ha sido la principal mente maestra de la celebración benéfica.

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La alfombra roja de la Met Gala 2026

La alfombra roja de la Met Gala 2026 es uno de los momentos más esperados e importantes de la noche, donde las celebridades muestrasn su talento y creatividad junto con importantes firmas.

Kylie Jenner Imagen Getty Images

Nicole Kidman Imagen Getty Images / AP

Gigi Hadid Imagen AP

Gwendoline Christie Imagen AP

Lena Mahfouf Imagen AP

Sam Smith Imagen AP / Getty Images

Lauren Wasser

Imagen AP

Lisa Imagen AP

Emma Chamberlain Imagen AP

Zoë Kravitz Imagen AP

Cara Delevingne Imagen AP