Met Gala 2026: lo más artístico y extravagante de la alfombra roja
La noche de los Met Gala 2026 se lleva a cabo este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Estos son algunos de los looks más elegantes, creativos y hasta extravagantes donde el tema de este año es: La moda es arte.
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Video Met Gala 2026: las celebs comienzan a llegar a la alfombra roja
La Met Gala 2026 es uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda y, como cada año, se celebra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el primer lunes de mayo.
‘Costume Art’, en español, ‘La moda es arte’ es el ‘dress code’ de la edición 2026 y sus principales anfitriones son: Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, editora en jefe de la edición estadounidense de Vogue, quien desde 1999 ha sido la principal mente maestra de la celebración benéfica.
La alfombra roja de la Met Gala 2026
La alfombra roja de la Met Gala 2026 es uno de los momentos más esperados e importantes de la noche, donde las celebridades muestrasn su talento y creatividad junto con importantes firmas.
Kylie Jenner
Imagen Getty Images
Nicole Kidman
Imagen Getty Images / AP
Gigi Hadid
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Gwendoline Christie
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Lena Mahfouf
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Sam Smith
Imagen AP / Getty Images
Lauren Wasser
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Lisa
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Emma Chamberlain
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Zoë Kravitz
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Cara Delevingne
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Anna Wintour
Imagen AP