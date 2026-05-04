Bad Bunny envejece 53 años: aparece con bastón y lleno de canas en la Met Gala 2026
El cantante sorprendió al aparecer moviéndose con dificultad por las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde esta noche se celebró la Met Gala 2026.
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Bad Bunny apareció con bastón, arrugas y lleno de canas durante la alfombra roja de la Met Gala 2026, celebrada este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Bajo la temática, ‘La moda es arte’, el cantante puertorriqueño subió las escaleras del inmueble con aparente dificultad, dando visibilidad a la etapa de la vejez y discapacidad de un adulto mayor.
Benito Antonio Martínez Ocasio eligió un smoking completamente negro y, según refiere Vogue, fue diseñado por él mismo en colaboración de Zara.
Las prótesis utilizadas por el cantante, para dar el efecto de la vejez, fueron creadas por el maquillista Mike Marino, quien ha estado detrás de los icónicos disfraces de Heidi Klum para Halloween.
A su paso por la alfombra roja de la Met Gala 2026, Bad Bunny reveló a Vogue que para recrear este look necesitó “53 años de maquillaje”.