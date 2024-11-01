Heidi Klum otra vez sorprende con su espectacular disfraz para su icónica fiesta de Halloween: fotos

Video La impresionante transformación de Heidi Klum para conseguir su disfraz de Halloween

Heidi Klum volvió a sorprender con su disfraz de Halloween para su famosa fiesta anual, conocida como ‘Heidiween’, a la que asisten decenas de celebridades.

La supermodelo, que el año pasado se convirtió en un pavo real, optó ahora por transformarse en uno de sus personajes preferidos del cine: ‘E.T., el extraterrestre’.

Así lució Heidi Klum como ‘E.T., el extraterrestre’

La noche de este 31 de octubre, Heidi Klum realizó su popular celebración de Halloween en el Hard Rock Hotel en la ciudad de Nueva York.

Tras horas de preparación, ella causó sensación al aparecer en la alfombra roja como su propia versión del personaje creado por Steven Spielberg, ‘La señora E.T.’.

Heidi Klim se transformó en su versión de 'E.T.'. Imagen Noam Galai/Getty Images for Heidi Klum Hall

Para su caracterización, la también presentadora añadió una peluca rubia, como su propio estilo de cabello, un sombrero, suéter y bufanda.

Entre tanto, como ya es costumbre, su marido Tom Kaulitz la acompañó en su evento especial, transformado en el ‘E.T’ original.

Heidi Klum y su esposo, Tom Kaulitz, en Halloween 2024. Imagen Noam Galai/Getty Images for Heidi Klum Hall

En entrevista con Associated Pres, Heidi, de 51 años, confesó que pasó todo un año planeando su disfraz para este 2024.

“Me encanta convertirme en esta cosa. ‘E.T.’ es muy pequeño, así que pensé que sería divertido jugar un poco con las proporciones también”, afirmó.

Heidi Klum como 'La señora E.T.' Imagen Noam Galai/Getty Images for Heidi Klum Hall

En un ‘post’ de Instagram, la llamada ‘Reina de Halloween’ además explicó la razón por la que eligió al querido alienígena por sobre otras posibilidades.

“Desde el momento que empecé a imaginar mi disfraz para el aniversario 25 de ‘HeidiHalloween’, me inspiré en una de mis películas favoritas”, escribió.

Heidi Klum 'escondió' se cara en el cuello de 'La señora E.T.'. Imagen Andrew H. Walker/Shutterstock/REX Features/Shutterstock /The G

“Cuando tenía 9 años y vivía en Alemania, ‘E.T.’ me introdujo en la idea de que hay vida fuera del planeta Tierra”, contó.

“Así que durante el último año, todos pusimos nuestras cabezas para averiguar cómo poner mi propio sello a un personaje tan icónico”, aseguró.

Heidi Klum celebró su fiesta anual de Halloween. Imagen Noam Galai/Getty Images for Heidi Klum Hall

“Sé que ‘E.T.’ quería volver a casa, pero espero que si la película tuviera lugar en 2024, en su lugar, mi extraterrestre favorito viniera a mi fiesta”, comentó.

La modelo agradeció tanto a su esposo por ser “el mejor” soporte y disfrazarse junto con ella, así como a su equipo de trabajo de caracterización, que hizo “realidad mi sueño más salvaje”.