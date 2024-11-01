Heidi Klum otra vez sorprende con su espectacular disfraz para su icónica fiesta de Halloween: fotos
La modelo causó sensación al transformarse en su propia versión de ‘E.T.’. En esta ocasión, ella optó por hacer realidad su “sueño más salvaje” con ayuda de su equipo y en compañía de su esposo, Tom Kaulitz.
Heidi Klum volvió a sorprender con su disfraz de Halloween para su famosa fiesta anual, conocida como ‘Heidiween’, a la que asisten decenas de celebridades.
La supermodelo, que el año pasado se convirtió en un pavo real, optó ahora por transformarse en uno de sus personajes preferidos del cine: ‘E.T., el extraterrestre’.
Así lució Heidi Klum como ‘E.T., el extraterrestre’
La noche de este 31 de octubre, Heidi Klum realizó su popular celebración de Halloween en el Hard Rock Hotel en la ciudad de Nueva York.
Tras horas de preparación, ella causó sensación al aparecer en la alfombra roja como su propia versión del personaje creado por Steven Spielberg, ‘La señora E.T.’.
Para su caracterización, la también presentadora añadió una peluca rubia, como su propio estilo de cabello, un sombrero, suéter y bufanda.
Entre tanto, como ya es costumbre, su marido Tom Kaulitz la acompañó en su evento especial, transformado en el ‘E.T’ original.
En entrevista con Associated Pres, Heidi, de 51 años, confesó que pasó todo un año planeando su disfraz para este 2024.
“Me encanta convertirme en esta cosa. ‘E.T.’ es muy pequeño, así que pensé que sería divertido jugar un poco con las proporciones también”, afirmó.
En un ‘post’ de Instagram, la llamada ‘Reina de Halloween’ además explicó la razón por la que eligió al querido alienígena por sobre otras posibilidades.
“Desde el momento que empecé a imaginar mi disfraz para el aniversario 25 de ‘HeidiHalloween’, me inspiré en una de mis películas favoritas”, escribió.
“Cuando tenía 9 años y vivía en Alemania, ‘E.T.’ me introdujo en la idea de que hay vida fuera del planeta Tierra”, contó.
“Así que durante el último año, todos pusimos nuestras cabezas para averiguar cómo poner mi propio sello a un personaje tan icónico”, aseguró.
“Sé que ‘E.T.’ quería volver a casa, pero espero que si la película tuviera lugar en 2024, en su lugar, mi extraterrestre favorito viniera a mi fiesta”, comentó.
La modelo agradeció tanto a su esposo por ser “el mejor” soporte y disfrazarse junto con ella, así como a su equipo de trabajo de caracterización, que hizo “realidad mi sueño más salvaje”.