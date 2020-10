Melina León, de Tu Cara Me Suena, tiene covid-19: "Tengo todos los síntomas"

La cantante Melina León informó este martes 13 de octubre que dio positivo en un test de covid-19. La artista puertorriqueña es actualmente una de las estrellas participantes en Tu Cara Me Suena , exitoso show de los domingos por la noche en Univision. Melina hizo el anuncio en un mensaje que publicó en Instagram donde explicó que tiene los síntomas típicos de esta enfermedad . Univision está “monitoreando activamente la situación en curso y siguiendo los consejos y dirección de funcionarios federales y estatales, y de las agencias de salud”.

Melina es la segunda estrella de Tu Cara Me Suena contagiada de coronavirus después del caso del colombiano Llane, si bien el cantante de urbano no ha presentado síntomas y el domingo 11 de octubre pudo participar de forma remota en el programa.

“Le deseamos una pronta recuperación a Melina Leon, participante de nuestra competencia musical Tu Cara Me Suena”.

Hasta el momento, no se han identificado casos adicionales de covid-19 en la producción de Tu Cara Me Suena.

“Continuaremos con el protocolo establecido y seguiremos reforzando las medidas para mitigar el riesgo de exposición y transmisión. Además de las limpiezas profundas de las operaciones diarias de desinfección, se realizaron nuevas limpiezas de nivel 2, de materiales peligrosos o hazmat, en los estudios de Tu Cara Me Suena”, explicó la producción del programa.

En este momento la participación de Melina en la próxima gala de Tu Cara Me Suena está en el aire ya que todo depende de la evolución de su estado de salud.

“Lamentablemente, esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas. Es un proceso doloroso y más cuando estoy fuera de casa y alejada de los míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo. Esto no es un juego, por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie”, escribió Melina.