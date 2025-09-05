Actor de El Privilegio de Amar reaparece en silla de ruedas: “le cortaron” un nervio por error en cirugía

Video Compañera de Adela Noriega, protagonista de 'Amor real', tiene noticias de ella tras varios años de ausencia

Mauricio Herrera, actor de El Privilegio de Amar, reapareció en silla de ruedas luego de varios años ausente por problemas de salud.

Durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México, el intérprete, de 91 años, reveló que, aunque se encuentra bien de salud, desde hace tiempo perdió la movilidad de uno de sus pies tras someterse a una cirugía de columna.

“Muy bien, estoy perfecto de salud. El pie es lo que me tiene molesto porque ahora que me operaron de la columna… un daño colateral fue el pie que me lo desconectaron”, contó a Hoy el 4 de septiembre.

“Este pie no puedo hacerlo así (flexionar). Le puse un alambre para que me lo detenga y pueda yo bajar y caminar”, subrayó.

Así reapareció el primer actor Mauricio Herrera. Imagen Hoy



Aunque Mauricio Herrera no entró en detalles sobre su problema de movilidad, la periodista Shanik Berman señaló que, presuntamente, durante la cirugía de columna, los médicos habrían cortado un nervio por error, lo que habría llevado al primer actor a usar silla de ruedas para desplazarse.

“Cuando lo operaron, le cortaron el nervio de la pierna y ya no puede caminar”, dijo en el matutino, a lo que Arath de la Torre agregó: “Fue negligencia, pero lo que es importante destacar es la fuerza que tiene, tiene 91 años”.

¿Quién es Mauricio Herrera?

Mauricio Herrera nació el 28 de marzo de 1934 en la Ciudad de México. Durante su juventud estudió arquitectura, carrera que ejerció hasta la década de los cincuenta.

Fue en 1957 cuando se interesó por la actuación, haciendo su debut en teatro con la obra ‘La hermosa gente’.

Su talento lo llevó a debutar en las telenovelas, sumando a su trayectoria títulos como Amor Real, Las tontas no van al cielo, Entre el amor y el odio, La intrusa y más.