Exesposa de Matías Novoa reacciona a la próxima paternidad del actor con Michelle Renaud

Video El embarazo de Michelle y Matías saltó de la pantalla a la realidad: así fue en 'La Herencia'

Isabella Castillo, exesposa de Matías Novoa, reaccionó finalmente al hecho de que el actor se convertirá otra vez en padre al lado de Michelle Renaud.

El pasado 28 de enero la actriz mexicana confirmó que está esperando a su primer hijo con el galán chileno.

PUBLICIDAD

“Matías es el más emocionado, buscamos muchísimo este bebé y se nos hizo”, dijo ella al día siguiente en entrevista con Edén Dorantes.

¿Qué opina la exesposa de Matías Novoa sobre la próxima paternidad del actor?

Luego de que Matías Novoa externará que él y Michelle Renaud están “muy contentos de estar viviendo esto”, Isabella Castillo dejó claro lo que piensa al respecto.

“Un hijo siempre es una bendición y que Dios lo bendiga mucho”, aseguró en declaraciones presentadas por Dorantes en su canal de YouTube este 1 de febrero.

“Yo me divorcié hace dos años, yo seguí con mi vida y él con la suya”, puntualizó. “Sé que Matías quería ser papá y le deseo lo mejor”, recalcó.

Ellos anunciaron su separación en el mejor de los términos en octubre de 2021, a meses de cumplir su segundo aniversario de bodas.

“Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá”, dijo entonces Isabella sobre Matías, vía Instagram, tras su ruptura.

Isabella Castillo recuerda sus altibajos con Matías Novoa

Isabella Castillo se expresó positivamente ante la futura llegada del retoño de Michelle Renaud y Matías Novoa, y recordó lo que atravesó con él.

“Como toda relación, claro que tuvo tropiezos, altos y bajos. Aprendí muchísimo de mi matrimonio”, comentó ante la cámara de Berenice Ortiz.

Al ser cuestionada acerca de si piensa que él mejoró estando con su actual esposa, la protagonista de la cinta ‘La Usurpadora’, que puedes ver aquí en ViX, respondió:

“Es que somos seres cambiantes, uno siempre está cambiando y de eso se trata. Claro, lo ideal es hacerlo para bien, pero yo no sé cómo él lo está haciendo”.

PUBLICIDAD

Ella afirmó que en su tiempo con el modelo logró entender “lo que quería y lo que no” estando en pareja: “Y con eso me quedo”.

Acerca de si le hubiera gustado “conocer” la actual versión que es Novoa, Isabella esclareció: “Pues no, porque no me tocaba”.

“A mí me tocó el Matías que (existía) en su momento, el que vino a enseñarme muchas cosas, lo bueno y lo malo”, sentenció al respecto.